Insändare. ”Om någon ska be om ursäkt är det Bojan Djordjic”

När Bojan Djordjic under måndagens EM-kval mellan Sverige och Azerbajdzjan ett antal gånger frågade förbundskapten Janne Andersson varför han inte gav spelaren Jesper Karlsson mer tid i matchen, fick han höra att han var gnällig och tjatig. För att vara direktsändning var den heta ordväxlingen ovanligt känslomässig.

Resultatet blev att många förväntade sig en ursäkt av Janne Andersson som representerar svenska landslaget, vilket Djordjic fick via en presskonferens. Men att Bojan Djordjic representerar ett stort medieföretag verkar ingen bry sig om.

Sverige är nummer 23 på internationella fotbollsförbundet Fifas världsranking och stod upp bra mot världslaget Belgien i fredagens match, trots att de svenska spelarna i långt mindre grad spelar i de främsta klubblagen.

Under matchen mot Azerbajdzjan kommenterades Sveriges förutsättningar utförligt av Bojan Djordjic och tre andra kommentatorer. Utmärkande för samtalet var just gnällighet, negativitet och en outhärdlig tjatighet, där just Bojan Djordjic tog priset med oändliga tirader om att just Jesper Karlsson skulle ha mer speltid, som om detta var något självklart.

Är det någon som borde be om ursäkt är det Bojan Djordjic, som upptog tiden genom ett beteende som bara en självuppblåst man kan göra. Tv-sportchefer borde ta ansvar för den samtalston som vi fotbollsintresserade blir serverade av så kallade experter.

