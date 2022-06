Insändare. ”Oppositionens misstroende spelar Putin i händerna”

Hur kan de borgerliga partierna så fullkomligt tappa sitt omdöme? Varningarna till folket om yttre påverkan och försök till splittring har duggat tätt under de hittills 100 dagarnas krig i Ukraina. Vikten av att inse allvaret och inte låta sig luras till inre konflikter har starkt betonats av många experter.

Förtroendet för våra svenska politiker har ökat under den här tiden, just för att de har kunnat visa upp den trygga sammanhållningen. Hur i all sin dar kan då de borgerliga partierna vara så naiva att de instämmer i Sverigedemokraternas krav på en misstroendeomröstning gällande justitieministern Morgan Johansson (S)?

Nu, bara drygt tre månader före valet? Varför det? Inser de inte vad som kan hända?

Det omedelbara resultatet blir ju just en politisk kris med splittring, handlingsförlamning och kaos. Det är väldigt onödigt när oppositionspartierna i stället kunde satsa på att hitta, och lugnt och sansat presentera, en bättre borgerlig kandidat till justitieministerposten i en tänkbar borgerlig regering efter valet.

Som omvärlden ser ut behöver Sverige hålla ihop. Den enighet som visades upp inför Natoansökan var beundransvärd, och just sådant landet behöver.

Det är väl bara Putin och Ryssland som uppskattar ett Sverige i kaos utan politisk styrning. Förhoppningsvis inser Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt stora misstag före tisdag och lägger ner sina röster.