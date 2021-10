Insändare. ”Otydligt om höjning av priset på el och drivmedel”

Under senare tid har de höga kostnaderna för drivmedel och elektricitet legat i fokus. I medierapporteringen för­söker man hitta de bakomliggande orsakerna, men något som ofta glöms bort är skatterna.

Den totala skattenivån på elektricitet ligger strax under 50 procent inklusive moms och på drivmedel mellan 75 och 80 procent.

Om man i ett räkneexempel förutsätter en höjning med 20 öre per liter av ­råvarupriset på drivmedel kommer effekten på priset att bli mellan 80 öre och 1 krona för kunden. En höjning av grundpriset med 20 öre per kilowattimme på elektricitet ger en höjning på cirka 30 öre per kilowattimme för kunden.

Otydligheten från politiskt håll på detta område är förståelig, men också alarmerande.