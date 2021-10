Insändare. ”Priset på opålitlig el är för högt”

I slutet på 60-talet var det fortfarande aktuellt med utbyggnad av svensk vattenkraft, bland annat i Vindelälven. Kärnkraften låg också i startgroparna. Under 70-talet och tidigt 80-tal byggdes 12 kärnkraftsreaktorer. Detta möjliggjorde ett stopp för fortsatt vattenkraftsutbyggnad bland annat i den då högaktuella Vindelälven.

Med god tillgång på vattenkraft och kärnkraft övergick många fastigheter från oljepannor till elpanna och eldrivna värmepumpar. Vi minskade oljeberoendet kraftigt. Efter Harrisburgolyckan 1979 ökade kärnkraftsmotståndet. Ett år senare hade vi folkomröstning om kärnkraft.

I dag ser vi resultatet: sex av tolv kärn­reaktorer är avställda. Priset på el är skyhögt i hela Europa. Vindkraft, som är en opålitlig elproducent, producerar minst när vi behöver den som mest.

Att miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) påstår att vi tidvis har elöverskott hjälper inte när det under kalla vinterdagar inte finns tillräckligt med el till ett rimligt pris. Finlands två svenskbyggda kärnreaktorer producerar el med en pålitlighetsgrad på cirka 95 procent. Det är synd att den unika svenska kompetensen avvecklades i med den så kallade ”tankeförbudslagen” och satte stopp för all kärnkraftsutveckling.

Hur ska Sverige få pålitlig el till klimatomställningen och nya industrisatsningar?