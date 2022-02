Insändare. ”Regeringens elkompensation uppmuntrar till missbruk”

I mitten av januari skrev jag en insändare i DN om den orättvisa och rätt ogenomtänkta elpriskompensationen som regeringen skulle göra. Då var alla detaljer inte helt klara. Det är de nu.

Det blev långt värre än jag trodde.

Jag läste i slutet på januari i en Facebook-grupp ett inlägg från en person som bad som tips på hur denne skulle kunna förbruka ett antal kilowattimmar (kWh) extra innan månadsskiftet. Jag förstod inte riktigt syftet men när jag senare läste om reglerna för elpriskompensationen så klarnade allt.

Den som förbrukat under 700 kWh blir helt utan kompensation, men den som hamnar på 700-899 kWh under någon av månaderna december (2021), januari eller februari (2022) kommer att få 100 kronor i elkompensation per månad. Utslaget på totala förbrukningen blir det 12,5 öre/kWh vid en snittförbrukning på 800 kWh.

Men eftersom det inte är en fast kompensation per kWh, utan i fasta intervall, uppstår en marginaleffekt. Dels uppstår den i början där den som ligger nära 700 kWh-gränsen kan gå plus på att ”bränna” mer elenergi för att komma över gränsen, dels uppstår den vid alla senare intervall där det ger 100 kronor extra att kvala in på nästa intervall.

Dock har regeringen valt att minska intervallen så att från 1000 kWh/månad är det 100 kronor per extra 100 kWh. Och från 1 200 kWh/månad får man 200 kronor per extra 100 kWh i förbrukning.

Taket nås vid 2 000 kWh/månad där man får 2 000 kronor i elpriskompensation, det vill säga totalt sett 1 kr/kWh men marginaleffekten är alltså 2 kr/kWh. Den som den sista februari ligger på 1 290 kWh i uppskattad månadsförbrukning får alltså 200 kronor extra om det går att ordna 10 kWh extra i energiförbrukning och komma upp till 1 300 kWh, till exempel genom att köra en värmefläkt i 10 timmar. Kostnaden för den extra förbrukningen blir kanske 20 kronor, men bidragsökningen ger ett plus på 180 kronor.

Det var det som trådskaparen på Facebook var ute efter, att skapa extra elförbrukning för att komma över nästa nivå och maximera bidraget.

Vi har själva direktverkande el i stugan. Normalt är vi försiktiga med elförbrukningen, men nu efter att ha läst dessa vansinniga kompensationsregler kan vi brassa på ordentligt. Det finns ingen anledning att elda i kaminen eller dra ner till underhållsvärme när vi inte är här.

Vi har ett fast elpris på 27 öre/kWh, så vi har inte påverkats alls av elprisuppgången. Även med elnätpriser, skatter, moms och elnätavgifter kommer vi inte upp i 2 kr/kWh, snarare 1,40 kr/kWh.

För varje extra kWh i förbrukning går vi alltså till och med plus 60 öre/kWh på marginalen. Så det är ”gratis” att förbruka upp till 2 000 kWh i februari. Hade reglerna varit klara tidigare hade vi öst på med elvärme även i december och januari, vilket inte bara hade sparat på ved, utan även medfört att staten betalat uppvärmningen.

Nu kanske någon tycker att ett sådant beteende är osolidariskt, slösaktigt eller att utnyttja systemet. Det kan man tycka, men folk är inte dummare än att de räknar på vad som gynnar dem ekonomiskt och anpassar sig till regelverken.

Regeringen har skapat ett system som uppmuntrar till missbruk, så det är regeringen som ska stå till svars. Jag och andra gör inget fel, utan reglerna är som de är. Det är inte olagligt att förbruka elenergi i onödan för att maximera bidraget.

Så frågan är varför regeringen gjorde ett sådant, faktiskt genomkorkat och orättvist, regelverk för elpriskompensationen? Här lyser journalisternas kritiska frågor med sin frånvaro. Varför ställs inte politikerna mot väggen längre?

Det är inte utan att man tänker på Yrrols uppfinnarkaraktär som får sina förslag sågade och svarar: ”Tänkte inte på det ...”