Insändare. ”Region Stockholm verkar inte ha lärt sig av pandemin”

Under pandemin har sjukvårdspersonalen ställt upp och ställt om. Många har jobbat långa timmar, tagit sig an nya arbetsuppgifter och stundvis riskerat sin egen hälsa. Många har blivit sjukskrivna eller traumatiserade och många har sagt upp sig. Samtidigt har det byggts upp berg av uppskjuten vård – den så kallade vårdskulden. Dessutom har kompetensutveckling ställts in och forskning skjutits på framtiden.

Det är viktigt att satsa stort på vården och vårdpersonalen nu. Den 19 oktober beslöt regionstyrelsen om budgetförslaget för 2022. I medier har vi kunnat läsa att ”akutsjukhusen får ett tillskott av pengar” och att de dessutom ska få ett ”ekonomiskt lugn” genom att regionen betalar de direkta merkostnader som coronapandemin har inneburit.

Från Stockholmssjukvårdsupprop och tankesmedjan Balans har vi i flera år påtalat att Region Stockholms ledande politiker uttalar sig vilseledande om sjukhusens ekonomiska förutsättningar. Tyvärr fortsätter de på detta sätt. Det regionstyrelsen presenterar som tillskott innebär i praktiken besparingar på sjukhusen. Och även om redan uppkomna pandemikostnader betalas av saknas satsningar på återhämtning för personalen och uppbyggnad av vårdkapacitet.

Enligt regionstyrelsens förslag till budget ska akutsjukhusens ersättning öka med 1,5 procent jämfört med årets budget.

Region Stockholms egen befolkningsprognos visar på att det blir ungefär 1,4 procent fler invånare i regionen varje år. Ett ”tillskott av pengar” på 1,5 procent innebär alltså en ökning i takt med befolkningsökningen, varken mer eller mindre. Dessutom ska de fem sjukhusen leverera 82 miljoner i överskott.

Det innebär att det inte finns något utrymme för att stärka bemanningen så att pandemitrött vårdpersonal kan få återhämtning. Det finns inget utrymme att förbättra vårdkvaliteten. Så fort årets inflation och löneökningar slår igenom, kommer sjukhusen att behöva skära ner för att hålla budgeten.

Om Region Stockholmvore i en djup ekonomisk kris, skulle det finnas skäl att lägga en sådan här budget. Men regionen har haft positivt resultat 14 år i rad. Enligt årsredovisningen för i fjol har regionen svindlande 19 miljarder kronor i ansamlade överskott sedan 2006. Det är pengar som tagits ut i skatt av medborgarna, men inte gått till vård, kollektivtrafik eller ens till konsulter. I stället har exempelvis personalen på Södersjukhuset fått fundera på besparingsförslag som att sluta lägga pålägg på smörgåsarna.

Vi som bor i Stockholm och som arbetar i vården har lärt oss en hel del av coronapandemin. Vi har förstått att beredskap och långsiktighet är absolut nödvändigt för att vården ska fungera under press. Vi har förstått att vårdpersonalen i Stockholm måste få en chans att återhämta sig efter pandemin, och att medborgarna i Stockholm måste få en vård som får långsiktiga förstärkningar.

Har regionstyrelsen inte lärt sig någonting alls av pandemin? Att döma av budgetförslaget för 2022 verkar det inte så.