Insändare. ”Regionerna borde ge sommargäster andra vaccindosen”

Budskapet att det går bra att vaccinera sig mot covid-19 i en annan region än den man är folkbokförd är långt ifrån sanningen. Snarare finns det en risk att regioner försvarar sina revir så effektivt att den nationella målsättningen att alla ska vaccineras äventyras. Det går inte att få dos 2 i en annan region är min erfarenhet.

Den 30 mars erhöll jag som 70-plussare min första dos av Astra Zeneca-vaccinet i Umeå, som är en del av Region Västerbotten. Från mitten av april till mitten av september bor jag på ett lantställe vid Vättern i Region Västra Götaland, så dos 2 utgick jag från skulle kunna tas tio veckor senare på någon av vårdcentralerna i närheten. Jag avbokade därför tidigt dos 2 i Umeå för att slippa resan på 170 mil för en andra dos.

Under flera veckors tid har jag nu försökt boka en ny tid via 1177. Jag blir hela tiden avfärdad med att jag tillhör en annan region: ”Du har inte tillgång till tjänsten”, ”din tid på Arena Skövde är avbokad”, ”du kan inte boka tid via 1177 för dos 2, utan din andra dos ges på samma ställe du tog din första dos …”. Och så vidare. Min slutsats av detta är att där man fått sin första dos ska man också ta sin andra dos.

Det finns tider att boka om man är folkbokförd i regionen, något man påminns om genom att den egna vårdcentralen ringer upp eller att man får brev om tillgängliga tider. Vi som inte är folkbokförda i regionen har ingen tillgång till dessa tider över huvud taget.

Man kan beskriva det som ett slags regional protektionism. Denna försvaras även på central nivå. På en förfrågan svarar Folkhälsomyndigheten, som inte ger råd i enskilda ärenden: Det är regionen som ansvarar för att utföra vaccinationerna, tillgången på vacciner är begränsad. Du bör vaccinera dig på samma vaccinationsmottagning vid båda vaccinationstillfällena.

Problemet med geografiskt rörliga människor som ska vaccineras är att de är besvärliga för regionerna att hantera. Men den som vill bli vaccinerad borde få den tjänsten som man har rätt till och uppmuntrats till, oavsett region.

Regionens problem borde därför vara att se till att man har tillräckligt många doser för de behov som följer av att vissa människor rör sig över regiongränser och tillbringar längre perioder på annan ort än just hemorten. Dessutom har det visat sig att den andra dosen som ska tas inte behöver vara av samma uppbyggnad som första dosen (ett virusvektor-vaccin kan kombineras med ett mrna-vaccin, enligt bland annat den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Det övergripande målet är att alla ska vaccineras i Sverige. De argument jag mött när jag velat boka tid för en andra dos motsäger detta. Det verkar snarare vara en strävan hos vissa regioner att göra det så enkelt som möjligt för den egna regionen och deras vaccinationsmottagningar.

Kvar blir en rest av inte fullt vaccinerade medborgare – de som fått en första dos i sin hemmaregion och som inte vill bli kvar i den i väntan på en andra dos. Jag efterlyser därför en sund strävan hos regionerna att anstränga sig extra för att alla, även sommarboende, ska kunna bli fullt vaccinerade. I dagsläget saknas uppenbart denna strävan.