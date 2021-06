Insändare. ”Rusta upp järnväg i glesbygd när allt fler flyr storstan”

Kritiken mot nya stambanor för höghastighetståg handlar bland annat att dessa främst skulle användas av storstadsbor. Det finns en konfliktlinje mellan storstad och avfolkningsregioner som även påverkar beslutsprocessen om de nya banorna.

Det finns en grund för denna intressekonflikt. Sydsvenska handelskammaren presenterade i januari rapporten ”Hela kunga­riket och halva pengarna”. I denna beskrivs hur infrastruktur­minister Tomas Eneroth (S) genom Trafikverket under planperioden 2018–2029 ska låta investera 30 000 kronor per person i Stockholms län mot bara 2 000 kronor per invånare i Kalmar län.

En liknande snedfördelning gäller även Blekinge och Kronoberg samt Dalarna, Värmland, Jämtland och Västmanland. Denna storstadsfixering motiverar Trafikverket med att befolkningstillväxten där är så stor. Därmed medverkar Trafikverket genom sin snedfördelning av medel till ytterligare obalans i befolknings­utvecklingen.

Det finns en växande önskan om att slippa bo i storstäder. Det flyttar ut fler människor än in till våra tre största kommuner. Om detta fortsätter är det ett sätt att i viss mån balansera storstädernas bostadsbrist och landsbygdens underutnyttjade bostäder.

Denna önskvärda utveckling skulle gynnas av att förbättra järnvägsnätet i det som hittills varit avfolkningsregioner. I jämförelse med de belopp som diskuteras för 74 mil nya stambanor – 200–300 miljarder kronor – är kostnaden för att rusta upp alla våra region­banor med elektrifiering och helsvetsad räls, cirka 150 mil i Götaland och Svealand, bara 15 miljarder kronor. Rena felräkningspengar!

Att därtill rusta upp Inlands­banan med bibanor skulle kosta cirka 10 miljarder kronor. Med samma belopp per invånare i Kalmar län som genomsnittslänet i Sverige skulle Kalmar län få 6 miljarder kronor till 2029. Det skulle räcka till betydligt mer än att rusta upp Smålands alla regionbanor som Stångådalsbanan, Tjustbanan och Oskarshamn–Eksjö till att klara hastigheter kring 140 kilometer i timmen.

Motsvarande satsningar i andra regioner skulle räcka till för att ett tiotal banor blev verktyg i regionalpolitiken. Detta skulle gynna två miljoner invånare i 42 kommuner.

Flertalet storstadsbor har redan en så bra kollektivtrafik att ändrade regler för reseavdrag i deklarationen skulle kunna få fler att utnyttja befintlig kollektivtrafik. Men för exempelvis pendling mellan Västervik och Linköping krävs upprustad järnväg för att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion.

Medan den segslitna frågan om nya snabba stambanor pågår kan tiden användas till att börja bygga om Sverige i hållbar riktning. Detta kan ske genom ett tillägg om regionbanor till infrastrukturpropositionen, som ska beslutas före midsommar. Ett sådant tillägg skulle kunna öka acceptansen för vad en del kallar lyxbanor för storstadsbor.