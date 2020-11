I relation till införandet av en begränsning på maximalt åtta personer för allmänna sammankomster har Svenska kyrkan gått ut med ett krav om att få öka antalet på begravningar till 20 personer.

Kravet motiveras i en intervju av SVT av Göteborgs biskop Susanne Rappmann med att begravningar riskerar att skjutas upp. Hon menar att begravningar är avgörande för sorgeprocessen, så att den riskerar att bli fördröjd om begravningen skjuts på framtiden.

Ärkebiskop Antje Jackelén berättar i DN att Svenska kyrkan fått emotta ”hjärtskärande berättelser om sörjande människor som ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen”.

Men om ökad smitta ska tillåtas på begravningar ökar ju också risken för ytterligare död och sorg. Det är hjärtskärande att inte kunna vara med på sin nära anhörigs begravning. Men just nu finns sådant som är betydligt mer hjärtskärande.

Över 6000 personer har mist livet, med flerdubbelt sörjande anhöriga, inte för att de missade begravningen, utan för att personen är död. Tusentals har skrämmande upplevelser av att ha varit väldigt sjuka, kanske nära döden.

Tusentals är sjuka i långtidscovid, kanske med skador och men för livet. Tusentals planerade operationer har fått ställas in, med försämrad livskvalitet som följd. Screening för till exempel livmoderhalscancer har fått ställas in, med risken att allvarlig cancer upptäcks för sent.

Människor har förlorat sina jobb. Inom kulturbranschen finns det många som kanske aldrig kommer att kunna gå tillbaka till sitt yrke. Åter andra har fått arbeta som aldrig förr. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare har slitit ut sig under vårens första våg, slitit vidare under sommaren för att beta av den uppkomna vårdskulden, och måste nu slita ut sig igen. Vi lever i en hjärtskärande tid.

Susanne Rappmann för också fram att maximalt åtta personer totalt i realiteten innebär att färre än sju kan delta på en begravning eftersom ”du behöver åtminstone ha en vaktmästare”. Men jag har arbetat som kyrkvaktmästare i flera år, och det stämmer inte. Vaktmästaren behöver ta hand om förberedelser och efterarbete, men den måste inte vara närvarande under själva begravningen.

Det kommer att bli jobbigt. Kanske kommer en del präster att behöva avdelas till att bara ta hand om begravningar under en tid efter pandemin.

Att även i den mörkaste tiden låta egna behov stå tillbaka för kärleken till sin nästa är en känd kristen dygd. Ett ofta upprepat tema i predikningar är att det grekiska ordet för synd – hamartia – i grunden betyder ”att missa målet”.

Att kräva tillåtelse för en högre nivå av smittspridning på just begravningar känns onekligen som att missa målet.