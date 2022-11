Insändare. ”Sänd P4 Plus för äldre i P3 på nätterna”

Såg SVT-programmet ”De sårbara” och påmindes om vetenskapens konstaterande att musik från svunna tider förbättrar gamlas välbefinnande.

Mellan klockan 23 och midnatt kan min kusin, som fyllt 102 år, lyssna på Sverige Radios ”P4 Plus, för alla över 60, med musiken du älskar och saknat”. Men efter midnatt är det slut. Då sänds i stället ”Vaken” i både P3 och P4. För att fortsätta lyssna på P4 Plus anmodas min kusin att söka upp P4 Plus i en dator eller modern mobiltelefon.

Varför sänds inte P4 Plus, för alla över 60, mellan klockan 00.02 och 05.59 på för fäfot liggande P3? Leif Eriksson, som tidigare var projektledare för P4 Plus, har svarat så här: ”När det gäller två nattkanaler så är det helt enkelt en kostnadsfråga eftersom musiken kostar stora pengar som går till upphovsrättsinnehavarna och artisterna och Sveriges Radio har inte råd att dubblera musikkostnaderna för nattsändningarna.”

Lyssnarnas bidrag till SR är i år drygt 3,2 miljarder kronor. Då borde SR ha råd att spela musik för gamlingar även nattetid.

