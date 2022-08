Insändare. ”SD:s stöd för Trump får inte glömmas bort i valdebatten”

Antag att det i dag funnits ett parti i vår svenska riksdag som öppet deklarerar att de önskar att Putin blir sittande på sin presidentpost i Ryssland i ytterligare fyra år. Reaktionerna i Sverige skulle då bli oerhört kraftfulla med kritik från alla delar av samhället. Detta parti skulle med all sannolikhet bli upplöst inom bara några veckor.

I november 2020, i samband med det amerikanska valet, gick sverigedemokraten Mattias Karlsson öppet ut och deklarerar sitt stöd för Donald Trump och det republikanska partiet – ett parti som Trump mer eller mindre har kapat och håller i ett järngrepp. Karlsson hoppas att Trump får ytterligare fyra år som president i USA.

Märkligt nog uteblir reaktionerna mot SD nästan helt och hållet i vårt land - trots att följderna av ett fortsatt Trumpstyre faktiskt skulle kunna bli värre jämfört med om Putin sitter kvar. Rasar den amerikanska demokratin (vilket många fruktar, inte minst med tanke på Trumps förnekelse av valresultatet och den roll som han spelade i samband med stormningen av Kapitolium), så är risken stor att även världens övriga demokratier rasar. Vi vet alla vilka ambitioner som exempelvis Kina och Ryssland har om ett sådant nytt läge skapas.

Under Trumps fyra år som president var varningssignalerna både smärtsamt höga och exceptionellt många när det gällde demokratins utveckling i USA. Jag har nyligen gått igenom över tusen nyhetsartiklar och analyser som är skrivna av erfarna och insatta skribenter, flera av dem USA-korrespondenter sedan lång tid tillbaka. Det blir till en förfärlig läsning och det är helt uppenbart att demokratin är under attack i USA. Denna uppfattning delas ej av SD.

Inför det senaste valet gjorde Trump klart för allmänheten att han inte skulle acceptera en förlust – en förlust som bara kunde ske genom valfusk från demokraternas sida. Detta förhållningssätt känner vi andra igen från åtskilliga diktaturer i världen – det gör däremot inte Mattias Karlsson som önskade ytterligare fyra år med Trump.

Washington Post har fortlöpande undersökt hur många gånger Trump har gjort sig skyldig till att leverera falska eller missledande påståenden under sin presidenttid och antalet slutar på över 30 000. Detta ljugande kan jämföras med de lögner som under historiens gång har uttalats av diktatorer överallt i världen. Frågan som bör ställas till SD är: Vad händer med en demokrati om landets högsta ledare ljuger flera gånger per dag?

Donald Trump är den första president i USA:s historia som ställts inför två riksrätter. Han frikändes dock vid båda tillfällena. Märk väl att det amerikanska systemet innebär att det är partivänner som fäller avgörandet - inte professionella jurister. Förstår SD det stora allvaret i dessa riksrätter?

Trump lutar sig mot den amerikanska vapenlobbyn – en lobby som har försett honom med stora belopp till stöd för hans valkampanjer. En undersökning visar att åtta procent av den amerikanska befolkningen – en befolkning som starkt påverkats av Trumps uttalanden om valfusk – anser att det är berättigat att med våld vända upp och ned på valresultatet och störta Joe Biden. Översatt i antal skulle detta innebära 21 miljoner amerikaner!

SD verkar inte se några problem för demokratin utifrån kombinationen kraftfull och ansvarslös retorik från en ledare och miljontals vapen (såväl lätta som tyngre) hemma hos anhängare. SD önskar ännu fler år med vapenivraren Trump.

Donald Trumps attacker mot den granskande amerikanska journalistkåren är ytterligare ett synnerligen allvarligt hot mot demokratin. Aldrig tidigare har man i USA sett en sådan hets mot denna yrkesgrupp som av Trump kallas ”folkets fiender”.

Trumps grova kränkningar av politiska motståndare och tidigare medarbetare (som avskedats på löpande band) är ett helt nytt och ytterst deprimerande inslag i amerikansk politik.

Efter valet i november 2020 kom det många fruktat: efterspelet i form av Trumps vilda anklagelser om valfusk – anklagelser vars innehåll maldes ner fullständigt av domstolar i olika delstater.

Trump försökte utpressa Brad Raffensperger, en republikansk politiker ansvarig för delstatens Georgias val. I ett telefonsamtal krävde Trump att Raffensperger skulle fixa fram 12 000 republikanska röster. Därtill ville Trump avbryta röstningen när poströsterna från USA:s delstater i slutet av rösträkningen började trilla in till Bidens fördel.

Sedan kom chocken. Stormningen av Kapitolium - ett statskuppförsök från Trumps sida! Fem döda personer, traumatiserade poliser och kongressledamöter som utsattes för livsfara. Sommarens kongressförhör skickar en mycket obehaglig elektrisk stöt genom hela det amerikanska samhället – övergreppet kunde ha slutat med en än större katastrof.

Ett annat hot mot den amerikanska demokratin utgörs av alla Trumplojala republikanska kongressledamöter – de ville inte ha någon utredning alls kring sin ledares roll i stormningen av USA:s viktigaste institution, demokratins hjärta. Det trumpska partiet blundar.

Det brutala och pågående kriget i Ukraina gör oss påminda om vad som skulle ha hänt om Trump hade fått de där ytterligare fyra åren som SD hade önskat. Tack vare ett stort militärt stöd från USA:s och EU:s sida har Putins brutala överfall hittills kunnat begränsas. Situationen hade kunnat vara en helt annan om Trump varit president i dag.

Han har tidigare svävat på målet när det gäller att hjälpa till med försvaret av Europa, inte minst när det gäller Ukraina som han har en del otalt med (Trump försökte pressa Ukrainas president Zelenskyj att misskreditera Joe Biden inför valet 2020 genom att undanhålla militärt stöd). Dessutom har Trump haft goda relationer med Putin (han har hittills inte sagt ett enda ont ord om sin vän i Moskva) och har till säkerhetschefers förtvivlan litat mer på den ryske presidenten än på sin egen säkerhetsorganisation.

I fråga om Ukrainakriget har även här SD undsluppit kritik för konsekvenserna av sitt stöd till Trump. Min förhoppning är att SD:s uppbackning av Trump i valet 2020 kommer att tas med i den kommande vitboken om partiet (del två).

Låt oss slå fast att partier som stödjer antidemokratiska partier och ledare i andra länder själva rymmer en potential att bli en antidemokratisk kraft i det egna landet. Det finns all anledning att se till att normaliseringen av SD avbryts och att partiet får ett minskat väljarstöd den 11 september.

Sverigedemokraterna är ett högriskparti ur många synvinklar.