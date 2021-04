Insändare. ”Se till att någon du känner inte behöver vara ensam i påsk”

Jag var 19 år när jag kom till Sverige som gäststudent 1985. Mina grundläggande värderingar och syn på livet var redan formade.

Jag stötte på mycket nytt: en annan religion, ett annat språk, en annan kultur. Men om man flyttar till ett nytt land med goda intentioner och ambitioner finns alltid en vilja att lära något nytt, och detta var en stark drivkraft inom mig.

Jag fick uppleva ett väldigt annorlunda klimat, men jag fick även många gånger uppleva ensamhet, till exempel när det var långhelg. Då åkte de flesta andra studenter hem och jag var ensam kvar i studentkorridoren.

När jag kom till Sverige fick jag inte arbeta medan jag pluggade, utan det var bara tillåtet under de tre månader långa sommar­uppehållen. Så det gjorde jag, men fick även då bo ensam i student­korridoren.

Så småningom fick jag vänner. I och med att jag vet hur tufft det var att vara själv ibland beslutade jag mig redan då att jag alltid ska försöka bidra med att inte låta någon vara alldeles ensam, speciellt när det är jul, nyår eller påsk.

Det var tur att jag fick lära känna en ensam man, som varit en duktig idrottsman. Han älskar idrotten och har alltid hjälpt till mina barn Jessica och Jonathan Mridha (en av Sveriges främsta tennisspelare, DN:s anmärkning) med deras idrott. I början var han försiktig med att umgås med oss, men med tiden blev han en del av vår familj.

Vi firade jul, nyår och påsk med honom varje år i 16 år. Men förra året var det första gången han inte var med på vårt julfirande. Strax före jul insjuknade han covid-19.

Han är 78 år gammal och vältränad, men har astmabesvär, vilket innebär att han är i riskzonen. Vi har varit väldigt försiktiga med att träffa honom under hela pandemin.

Vi försökte hålla kontakt på ­telefon och åka till honom med nödvändiga saker. Som tur var, trots alla besvär, klarade han sig utan att hamna på sjukhus. På juldagen åkte vi till hans dörr och lämnad lite julmat och fick se honom på avstånd.

Inför nyår var han fri från corona. Vi firade nyår från avstånd då lämnade vi lite god mat vid hans dörr.

Snart är det påsk och vi kommer förhoppningsvis att kunna fira påsk tillsammans med gott samvete. Det är extra roligt att vara med någon som inte är släkt, utan bara någon du känner och som behöver dig så att han eller hon inte känner sig ensam.

Livsglädjen och levnadslusten är inte på topp just nu. Många ensamma lider för andra påsken i rad under coronarestriktionerna. Just nu behöver vi varandras sällskap och närvaro som mest.