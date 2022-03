Insändare. ”Skapa internat för elever

Ryssland har nu angripit Ukraina. Bostäder förstörs. Människor flyr. Och vi är hindrade att ingripa med full kraft på grund av ett terrorhot, som får oss att åter minnas kalla krigets terrorbalans. Vi vet inte hur detta ska sluta.

Ännu för några år sedan, efter att Berlinmuren fallit, hoppades vi på en ljus och fredlig framtid i Europa. Men nu är det krig i Europa igen, i vår omedelbara närhet, intill den europeiska union, som skapades för att få varaktig fred i Europa.

Stora delar av Ryssland liksom Ukraina hör till Europa. Vi har inte lyckats få med alla europeiska stater ännu. Ett uttalat krav för medlemskap är en fullt utvecklad och stabil demokrati. Vi föreställer oss på goda grunder att välutvecklade demokratier inte krigar mot varandra.

Få av oss har egna minnen av andra världskriget, men dokumentationen är omfattande. Många krigsfilmer har spelats in genom åren. Det är ändå svårt att förstå den plåga som män, kvinnor och barn i flertalet av Europas länder utsattes för under kaos med terrorbombning och mord på judar. Under andra världskriget dog omkring 50 miljoner människor. Vi brukar säga att ”det får aldrig hända igen”.

En förutsättning för respekt är att se, tolerera och uppskatta olikheter. Främlingskap kan övergå i vänskap. För att det ska hända måste man träffas. Vänskap mellan människor över nationsgränser är inte bara till omedelbar glädje, den är utvecklande för samhörighetskänsla och kultur. Den är krigsavhållande.

Inom EU har vi ännu stora skillnader i utbildning, arbetslöshet, olika BNP-tillväxt, olika statsskulder och olika fördelningskonflikter. Solidaritet mellan våra länder uppstår enklare om vi överallt i alla generationer uppfattar unionen som vår gemensamma angelägenhet.

Vi har få geopolitiska motsättningar, men det finns konflikter som som kräver kunskap och mognad hos en stor del av befolkningen för att våra ledare ska kunna kommunicera effektivt inför avgörande beslut, ibland under brådska.

I händelse av pandemier eller sabotage från terrorister eller krig behövs beredskap att ta hand om många sjuka samtidigt. Vi kan få problem, till exempel med vatten- och livsmedelsförsörjning.

Infrastruktur förstörs i större eller mindre skala i händelse av krig eller terror. Kraftledningsstolpar och vattenförsörjning är lätta att sabotera. Vattentäkter kan förgiftas. Vi behöver ibland få tillgång till långt fler för ändamålet utbildade människor än vi nu har beredskap för.

Det finns många sätt att hålla ihop en union. Sänkta tullar, rörlig arbetskraft inom EU, goda handelsförbindelser och gemensam valuta har gjort många företagare positivt beroende av unionen. Gränsöverskridande universitetsforskning och högskoleutbildning har gynnats av EU och blivit något, som förenat universiteten i många av våra länder.

Tågluffandet, för att ta ett exempel, var under några år på 1980-talet ett kitt mellan ungdomar. På senare år har flygresor varit så billiga att ungdomar med god ekonomi, gärna reser till ännu mer exotiska platser i Asien, Afrika och Amerika.

Jag har en dröm om att utveckla ett frivilligt starkare civilförsvar inom EU baserat på internat för motiverade ungdomar, som just slutat gymnasiet med eller utan examen. Ungdomar från alla länder skulle komma till 500 olika internat fördelade mellan våra 27 nationer.

De skulle få en utbildning om fem månader motsvarande en termin i skola eller universitet. De skulle lockas att lära känna andra kulturer inom EU, få grunder inom akutsjukvård, samhällsekonomi, geopolitik, statskunskap och demokrati samt EU:s förutsättningar att skapa ett öppet samhälle för alla.

Internaten skulle stå för reskostnader, uppehälle och en bonus efter avslutad utbildning, som kunde räcka för en längre resa till någon självvald plats ute i världen. Det ska vara attraktivt och utbildningen och upplevelserna på internaten måste vara bra.

Det skulle totalt inom EU bli omkring en halv miljon ungdomar per år eller ungefär var tionde per årskull. Efter ett decennium skulle det finnas 5 miljoner européer med denna bakgrund. Några som annars haft svårt att komma igång med arbete eller studier skulle kunna få en knuff i rätt riktning.

Ur detta europeiska civilförsvar skulle EU:s länder kunna rekrytera soldater till våra nationella försvar. Samtidigt skulle det bli enklare att utveckla ett europeiskt försvarssamarbete för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Först skulle det få ske inom det befintliga Nato-samarbetet. Men så småningom bör vi göra oss mindre beroende av USA, som i ett långt tidsperspektiv varken vill eller kan upprätthålla hegemoni.