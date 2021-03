Insändare. ”Skuldbeläggande fel väg att gå för att förändra samhället”

Jag tror att de flesta kan enas om att pandemin har påverkat mer än våra enskilda liv. Vi har även fått ett förändrat samhällsklimat där fler har ett behov av att berätta för andra hur de ska leva.

En del skulle aldrig sätta sin fot i kollektivtrafiken, medan andra måste. En del håller sig isolerade, medan andra träffar vänner. Detta skapar en ny sorts konflikter mellan alltifrån släktingar till kollegor. Men det skapar även konflikter mellan generationer.

”Här håller vi avstånd, för det kanske ni inte är så vana med.” Jag tittar undrande på henne och söker i hennes ögon efter en skämtsam glimt eller sarkasm i rösten, men jag finner den inte eftersom hon är allvarlig. Den äldre kvinnan som säger detta till mig vill alltså förklara för mig, ett halvår in i en pandemi, att man ska hålla avstånd.

Det är inte första gången någon jag inte känner ansett att de måste förklara hur man ska agera under pandemin. Det har till exempel hänt när jag varit ensam i en matbutik när – återigen – en äldre kvinna förklarade för mig att ungdomar inte ska umgås i gäng.

Vid det tillfället var jag ensam. Att bli utpekad som ett problem av personer man inte har någon relation till känns alltid jobbigt, speciellt när enda grunden för utpekandet är att man tillhör gruppen ungdom.

Det är som om pandemin lockar fram människors inre Dolores Umbridge – läraren i ”Harry Potter” med lätt fascistiska tendenser att uppfostra sin omgivning efter egna önskemål. Dessa små-Dolores agerar som om världen varit en perfekt plats om alla gjort precis som de velat.

I Potterböckernas skola Hogwarts använde Umbridge sin bläckpenna för att straffa elever som inte följde hennes regler. I pandemisamhället jobbar hennes efterföljare med skambeläggande.

Det är som att jag skulle skam­belägga den äldre generationen för att sätta mig i en situation där min framtid och mina framtida barns framtid är osäker. Visst känner jag ibland suget att kliva fram till en äldre man i en diesel-suv och säga: ”Jaha, här står du och spyr ut koldioxid så att varken jag eller mina barn och barnbarn får en framtid, men sådant där som klimatförändringar, det tror väl sådana som du inte på?”

Men jag tror inte på skambeläggande som sätt att förändra något, oavsett om det är en pandemi eller klimatförändringar vi vill klara av. När människor lägger skuld på andra är det lätt att inte se sina egna fel, utan bara andras. Det är först när vi kan ta ett steg tillbaka och tar ansvar för vår egen del i problemet och försöker förändra det vi själva kan som vi börjar gå åt rätt håll.

Försök i stället att påverka politiker på samma som klimataktivisten Greta Thunberg gör, berätta om det vi själva tror på – och ha samtidigt överseende med att det alltid kommer att finnas människor som inte gör som vi själva tycker de borde. I stället för Umbridgepennan eller suv-skam önskar jag vi alla ska påminna oss om de där orden som stod på en post-it lapp i Nooras rum i den norska tv-serien ”Skam”:

”Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.” (”Alla du möter utövar en kamp som du inte vet någonting om. Var snäll. Alltid.”)