Sverige befinner sig i dag i samma covid-19-fas i epidemin som i mars. När människor återvänder från sommarstugor, semestrar och utomhusliv till arbetsplatser och skolor kommer epidemin att blossa upp igen.

Om vi inte stoppar smittspridningen kan vi i oktober få se en epidemi som vi hade i maj. Men nu kan vi stödja oss på kunskap, beprövad erfarenhet och forskning från hela världen efter 22 miljoner fall av covid-19 och närmare 800.000 döda verifierade döda.

Våra smittskyddsprinciper för att förhindra en epidemi är flera hundra år gamla. Isolera den som är sjuk, kontaktspåra och sätt smittade i karantän.

Vi har blivit vana att ha vacciner och antibiotika. Har vi glömt bort tuberkulossanatorierna? Har vi glömt epidemisjukhusen för mässling och scharlakansfeber? Inte lät vi mässling spridas i samhället okontrollerat!

Det tog 30 år att utveckla mässlingsvaccinet. Inte ville vi att polio skulle spridas.

I mars visste vi inte att viruset sars-cov-2 redan hade spritt sig i det svenska samhället sedan februari. I mars visste vi inte att tusentals svenskar skulle dö, även unga människor. Vi visste inte att många covid-19-sjuka drabbas av kroniska symptom månader efter sjukdomen och behöver rehabiliteringsteam av olika discipliner.

I april och maj såg sjukhusen svårt sjuka patienter som krävde intensivvård. Läkare med erfarenhet från organisationen Läkare utan gränser sade att de aldrig i krig eller efter naturkatastrofer sett så svårt sjuka med organsvikt i njurar, lungor, hjärtinfarkt och stroke.

Patienter kunde komma gående till akutintaget, men syrehalten i blodet var överraskande låg. Några timmar senare behövde de intuberas för att få syre direkt på akutintaget.

Två veckor senare följde dödssiffrorna samma kurva som smittade, sjuka och intensivvårdade, bara förskjutna i tid på cirka 2 veckor. Kurvan är länge låg och det såg ut som om allt var under kontroll.

Men kurvorna växte. Statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten visade oss dag efter dag hur kurvorna steg exponentiellt. Först blev 160.000 smittade 320.000 och sedan 640.000 med allt kortare intervall mellan dubbleringarna.

Vi kan bryta smittkedjorna. För varje nytt fall på en arbetsplats, i ett lärarrum eller ett äldreboende måste misstänkta fall isoleras och snabbt testas. Om de är positiva måste de isoleras med sin familj i tio dagar, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och därefter testas.

Kontaktspårning ska skötas av kvalificerad personal. Kontakter ska testas och sätts i karantän.

Regler som social distansering, att undvika folksamlingar och allmänna kommunikationsmedel samt att tvätta händerna ska gälla.

Vi är bättre förberedda nu med personal och intensivvård. Vi vet att det är bättre att lägga patienten på magen med syrgas än att lägga i respirator. Vi kan behandla med antikoagulantia, steroider och Remdesivir. Vi kommer att ta bättre hand om de gamla.

Covid-19 kan inte utrotas. Mänskligheten måste lära sig att leva med viruset. Men nu har vi lera vapen mot smitta: isolera sjuka, testa, kontaktspara, isolera smittade, arbeta hemma, undvika folksamlingar och social distansering.

Nu vet vi att viruset inte bara sprids med makrodroppar, som faller ner inom två meter, Virus håller sig svävande i luften som en aerosol.

Standardiserade försök med aerosol visar att kirurgiska munskydd eller munskydd av 2-3 lager bomullstyg minskar mängden aerosol. Forskarna i aerodynamik Morawska och Milton publicerade den 7 juli ett upprop till världshälsoorganisationen WHO och ländernas smittskyddsorgan (”It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19”). De understöddes av 239 namngivna forskare. De förespråkar bättre ventilation med luft tagen utifrån.

Vi behöver inte återuppleva vårens mardröm med covid-19.