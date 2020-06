Hoppet är avgörande i kris, och visst finns det hopp. Forskning runt vaccin och sjukdomsdämpande läkemedel mot covid-19 sker globalt. Sjukvårdspersonal jobbar heroiskt och sätter goda exempel för mänskligheten.

Staternas signaler om ekonomiskt stöd av företag och individer under svackan skapar trygghet. Internationellt koordinerade ekonomiska stimulanser finns i beredskap.

Om börserna reflekterar vad marknad och sparare tror om utfallet på krisen finns en rimlig upplösning runt hörnet. Tyvärr finns riskerna kvar, och som jag ser det är dessa växande ju längre tid hanteringen tar.

Vårt hopp har fått några allvarliga törnar. Vi har nu övergett tanken att krisen löser sig till sommaren, att vi skulle vara vaccinerade under 2020 känns ganska långt borta och i Sverige är vi nog en bra bit från den flockimmunitet som Folkhälsoinstitutet talade om.

Vi skjuter fram tiden för den lösning som vi alla hoppas ska finnas. Vi har inte kontroll. Vi måste fortsätta att hoppas och heja på, men det tonar nu fram fullt realistiska scenarier där vi fastnar i coronakrisen betydligt längre tid.

Sanningen är att ingen vet hur detta slutar, ingen vet när det slutar, ingen vet hur djup krisen blir ekonomiskt. Strategier som bygger på förhoppningar som vi inte kontrollerar är bara förhoppningar.

Personligen tror jag på fortsatt osäkerhet och att vi kommer att tala om tiden före respektive efter ett globalt vaccineringsprogram, och det kommer ta tid. Vi måste vaccineras Vaccinet i sig räcker inte och därför kommer osäkerheten att finnas kvar. Orosfaktorn riskerar att hänga över oss så länge det finns risk för nya smittvågor.

Vi måste fråga oss hur vi hanterar detta om krisen blir utdragen en bra bit in i 2021 eller längre. Detta är regeringens svåra ansvar.

Efter samtal med ett 20-tal företagare och entreprenörer i Norden, utanför branscher som är direkt drabbad av coronaviruset, är det uppenbart att en majoritet av dessa kommer att anställa färre än innan krisen och fortsätta hålla hårt i kassan även ”efter uppstart”, och där är vi inte än.

Större investeringar, satsningar och anställningar kommer ske först när företagen ser en stark efterfrågan. Detta kommer senare avspegla sig i permanent högre arbetslöshet och lägre ekonomisk aktivitet även i perioden efter att själva coronakrisen är över.

Ländernas upplåning kommer bli stor eftersom man dels ska finansiera coronakrisen och rimligen leva med stora budgetunderskott fram till nästa högkonjunktur, kanske först 2024-2025. Statsskulderna kommer att gallopera internationellt.

Sverige klarar av att belåna sig en hel del och det kommer behövas. Det är värre med några av de tidigast och hårdast drabbade nationerna som just lyckats nå hygglig balans i sina statsbudgetar och med statsskulder före coronakrisen på en bra bit över 100 procent av bnp.

Risknivån i världsekonomin ökar i många dimensioner. Insikten från Merkel och Macron och EU om att det kommer behövas direkta ekonomiska stöd inte bara lån till de värst drabbade länderna borde även Sverige ta på allvar. Sveriges hållning att vi ska delta endast genom att låna ut pengar är fel och underskattar riskerna och djupet på denna kris.

Den levnadsstandard vi fortsätter leva på i dag under coronakrisen ”modell 2019”, förutsätter hårt och framgångsrikt arbete varje dag med hög aktivitet, investeringar och fortsatt globalt utbyte och handel. Jag har på nära håll i näringslivet upplevt 90-talskrisen, it-krisen 2000 och finanskrisen 2008. Det mesta indikerar att denna kris kommer utveckla sig till en betydligt värre och djupare kris än alla dessa tidigare.

Enorma stimulanser kommer att krävas för att nå tillbaka till 2019 ekonomiska nivåer. Den kuliss av trygghet som kommunicerats till svenskarna riskerar snabbt att falla när vi i etapper inser konsekvenserna för arbetslöshet, levnadsstandard, ekonomi och nya omfattande ohälsoproblem. Det handlar inte bara om svackan under själva coronakrisen som ska finansieras, utan på utmaningarna i perioden efter att själva pandemin är under kontroll.

Ju längre tid det tar att komma igenom coronakrisen, desto djupare blir problemen med staternas belåning, företagens lägre aktivitet och arbetslöshet samt en ny framväxande ohälsa. Jag är övertygad om att i scenarier med en längre coronakris passeras punkten där problemet av konsekvenserna av krisen blir större än coronakrisens direkta negativa hälsoeffekter.

Regeringen har gjort det ganska enkelt för sig och i stort gömt sig bakom Folkhälsoinstitutet och dess perspektiv. I stort tror jag ändå vi har valt rätt huvudväg. Regeringen har missat grovt i skyddet av äldrevården och testningen (57:e plats i världen i antal tester/capita) är också ett missyckande.

Uppgiften är ny och svår och Sverige är långt ifrån det enda land som gjort dessa missar. Strategin i Sverige och i många länder går ut på att skydda riskgrupper samt sjukvårdssystemet genom en stängning av samhället för alla.

Det slutgiltiga betyget på regeringen kommer sättas utifrån hur krisen hanterades initialt, hur vi sedan höll igång samhället medan viruset fanns kvar och sist återstarten efter att epidemin ligger bakom oss. Planer måste konkretiseras i god tid före hösten så att vi klarar en längre coronakris. Får vi en snabbare lösning kan vi med glädje avveckla planerna.

Nu krävs omtag och ett utvecklat svenskt arbetssätt som görs klart i högt tempo:

• Uppgiften är att hitta den väg som bäst klarar en utdragen coronakris ur ett hälsomässigt helhetsperspektiv samt ekonomins och dess långsiktiga effekter på levnadsstandarden. Bygg vidare på den svenska vägen, men fullfölj och konkretisera planerna och driv projekt kraftfullt.

• Ta intryck av den närliggande ”Segmenting and Shielding” som universitetet i skotska Edinburgh argumenterar för. Uppgiften är för komplex för att arbeta traditionellt med ”regering plus berörda myndigheter”. Situationen liknar mer ett krigstillstånd. Regeringen bör därför tillsätta en krisgrupp med breddad expertis direkt under regeringen. Vi kan inte gömma oss bakom Folkhälsoinstitutet. Bredare kompetens krävs med kurage och förmåga att hantera vår tids största fråga för etik, hälsa och ekonomi.

• Definiera och isolera riskgrupper ungefär med de regler som finns i dag, men humant med en bra service till dessa personer så att isoleringen kan fortsätta långsiktigt. Service via testade personer inom frivilligorganisationer och kommunala initiativ kan organiseras med stöd av samhället.

• De som är utanför riskgrupper uppmanas aktivt att återgå till mer eller mindre ”normalt” liv och arbetsliv med fortsatta hygienrutiner. Stora testningsprogram är en nyckel för att personer vill och vågar återgå till det normala.

• Uppjusteringar i fortsatt mycket stora stödprogram kommer att vara nödvändiga. Infrastruktursatsningar för framtiden kommer politikerna att hitta, men de behöver komma fram nu (5G-utbyggnad, fiber till alla och kanske även snabbtåg) på grund av långa ställtider.

Ha beredskap på en statlig upplåning långt högre än nu diskuterade nivåer för perioden fram till nästa högkonjunktur. Sverige klarar absolut en ökning av statsskulden i förhållande till bnp med 50 procentenheter eller mer. Delta även kraftfullt i internationella stimulanspaket genom EU-samarbetet med bidrag – vi måste också hjälpa till att få igång ett Europa i absolut kris – inte belåna de svaga ytterligare.

Så den kanske svåraste uppgiften. Sverige kan inte springa ensam i världen. Hela världen söker just nu oroligt rätt väg för krishanteringen och många studerar Sverige. Nu handlar det inte bara om hur vi hanterar spridningen, utan hur vi öppnar upp samhället. Konkretisera och genomför den plan som regering med krisgruppens hjälp tar fram och stå för den.

Sverige behöver kommunicera, förklara och sälja in sin strategi i första hand till EU och våra nordiska grannar. I takt med at vi får ordning på kurvorna och svenskarna själva köper strategin finns förutsättningarna för att andra länder lyssnar. Sverige måste också vara beredd att anpassa sin väg till våra handelsgrannar då en någorlunda internationellt koordinerad återstart har dubbel verkan.

En skarp ”bästa plan” måste fram för att klara en eventuellt utdragen coronakris. Det är alltför tyst från näringslivet. Det är inte oetiskt att debattera vår tids största etiska, hälsoekonomiska och ekonomiska fråga. Låt oss planera för det värsta och hoppas på det bästa.