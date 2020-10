Halv tio en lördagskväll i Stockholms lokaltrafik trängs ungdomar och förbereder sig för kvällen genom att målmedvetet jobba på helgfyllan och planera hur de ska ta sig in på olika nattklubbar. Om det finns något slags medvetande om kravet på avstånd kommer den snart att försvinna när ölburkar och spritflaskor är urdruckna.

Alkoholkonsumtion påverkar omdömet och ökar sannolikheten för fysisk närhet och därmed risk för smittspridning som drabbar olika riskgrupper.

Nu är det dags för regeringen att visa lite handlingskraft. Gör som Danmark!

Dra in utskänkningstillstånd för restauranger som inte kan följa rekommendationer om avstånd. Och låt kulturliv och idrott som kan visa att de kan genomföra sin verksamhet under säkra former hålla öppet.