I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps folder ”Om krisen eller kriget kommer” som skickats ut till alla hushåll står det att myndigheter, landsting och regioner, kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Det är en bra sammanfattning av hur Sverige ska fungera under normala omständigheter (allt sedan Axel Oxenstiernas tid).

Men nu handlar MSB:s folder – och roll som myndighet – om onormala omständigheter som kris, krig eller katastrof som vid ett kärnreaktorhaveri, skogsbränder, utsläpp över stora delar av landet – och som dagens pandemi.

Det är en tydlig illustration av hur felaktig landets krishantering är upplagd, vilket den statliga utredaren Aud Sjökvist skriver i en debattartikel i DN (11 mars 2020): ”I dagsläget saknas möjlighet att lyfta ansvaret från regionerna till regeringsnivå. Det måste ändras.”

Poängen med begreppet krishantering är att den behövs just när hanteringen under normala omständigheter inte räcker. I normala lägen har den svenska modellen fortsatt stora fördelar. Men krishantering finns för att just då måste helt annan hantering till.

Då ska arbetet ledas av regeringschefen med expertstöd från ett kris-MSB som får mandat att leda i normalläget självständiga aktörer. Denna gång har det handlat om den självständiga Folkhälsomyndighetens famlande efter kommunernas spridda hantering av äldreboenden, hemtjänst och särskilda boenden – och om famlandet efter de självständiga regionernas engagemang för testning.

Under vilka onormala omständigheter uppstår famlandet nästa gång?