Insändare. ”Stillasittande kan göra att en hel generation dör i förtid”

Covid-19 är nu den tredje vanligaste dödsorsaken i landet. Dessvärre nämns inte mycket i rapporteringar om de två vanligare dödsorsakerna: cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Om man tittar på siffror gällande dödsfall i Sverige under första halvåret i fjol var antalet avlidna med covid-19 5.520 personer. Under samma period dödade tumörer 11.600 personer och hjärt-kärlsjukdomar 14.000 personer.

En av de bakomliggande orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar är övervikt och fysisk inaktivitet. Även vissa tumörer har samma bakomliggande orsaker. Där vi skulle kunna få ned en stor del av dödstalen genom en ökad information om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse samt förbättrade kost och levnadsvanor.

Det finns en tanke med att man stänger gymnasier, högstadieskolor och träningsmöjligheter i föreningslivet, men vi måste ställa oss frågan: Till vilket pris? Om vi i dag har problem att aktivera fler ungdomar där alltför många slutar med sin idrott, hur ska vi kunna motivera dessa att fortsatt hålla sig fysiskt aktiva? Vad kommer detta att kosta samhället, inte bara ekonomiskt, utan också i ökade ohälsotal?

Om vi inte gör en riktad satsning på ökad rörelse och fysisk aktivitet riskerar vi skapa en framtida tickande bomb gällande fysisk och psykisk ohälsa, där dödstalen kommer att slå alla tidigare rekord. Och om sjukvården har det problematiskt nu kan det bli ännu värre om några år.

Det är enkelt att kortsiktigt stänga och förbjuda, men då krävs att man även presenterar alternativ och ger exempel på andra möjligheter. Tänk om man lade ned en tiondel av den kampanj man har gjort om uppmaningar att samtidigt informera om vikten av att alla håller igång sin fysik.

Många yrkesutövande som under pandemin arbetar i hemmet vittnar om hur de vaknar på morgonen, äter sin frukost för att sedan sätta på datorn och delta i någon konferens via nätet – för att efter några timmars jobb ta med datorn och lägga sig i soffan för att börja titta på någon tv serie på Netflix. Få kommer utanför sin bostad eller kommer i närheten av de 60 minuter per dag som världshälsoorganisationen WHO rekommenderar.

Om detta fortsätter kommer vi ha en fysisk pandemi om några år gällande ohälsa där det inte finns något vaccin att ta till.

Riksidrottsförbundet har visat alarmerande rapporter de senaste åren hur vi tappar ungdomar mellan 12–18 år inom alla idrotter. Det får katastrofala följder senare i samhället.

Det kommer komma en våg av andra problem framöver i form av övervikt, psykiska besvär och andra bakomliggande sjukdomar till följd av den fysiska inaktiviteten. Detta kommer som nämnts inte bara belasta sjukvården utan samhället i stort.

Vi riskerar tappa en hel generation som i och med detta även riskerar att dö i förtid. En fysiskt aktiv person har en beräknad ökad livstid mellan 6-9 år. Därför är det så viktigt att i och med nedstängning samtidigt göra en informativ satsning till allmänheten om vikten av att vi rör på oss.

Genom att säga till gymnasieelever att de ska studera på distans hemifrån ökar pressen på dessa elever. Elever vittnar om att de klarar sina studier sämre och mår dåligt av att sitta inomhus hela dagarna. Vid intervjuer vittnar majoriteten av ungdomar i dag att de vill röra sig mera. Tittar man på gymnasiet har idrott och rörelse i stort sett slutat existera.

Svenska idrottslärarföreningen vill härmed visa att vi tar ansvar och uppmanar alla andra föreningar och myndigheter i samhället att hjälpa till och informera alla medborgare om vikten av att ta hand om sig själv och sin fysiska och psykiska hälsa. Vi efterlyser ökade satsningar på information gällande vikten av rörelse och fysisk aktivitet.

Men vi vill även påverka ökade förutsättningar för träning i form av flera idrottshallar vilket det råder akut brist på runtom i landet. Flera ytor anpassade för spontan idrott, rörelse och lek. Ökade satsningar på friskvård inom företag. Ökad satsning på idrottsämnet i skolan och gymnasiet i synnerhet.

Inför i arbetsmiljölagen och i kursplaner att rörelse och fysiska avbrott ska vara återkommande inslag under dagen. Skapa nationell satsning på upplysning liknande coronainformation gällande vikten av fysisk aktivitet och rörelse.

Det är viktigt att vi alla oavsett ålder tar lika stort ansvar för vår egen hälsa och håller oss i form lika viktigt som att vi uppmanas att hålla avstånd till varandra för att se till att vi i framtiden kan undvika att belasta sjukvården.

Detta är en satsning som vi alla tjänar på i form av minskade samhällskostnader, minskade köer till sjukvården och ett längre friskare liv. Så ta hand om dig och se till att komma ut och röra på dig!