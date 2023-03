Insändare. ”Stoppa MTR:s införande av tåg som körs av ensamma förare”

Politiker, det är dags att agera! Som på bilden ovan ser det numera ut dagligen när tiotusentals resenärer försöker ta sig till och från jobbet i Stockholmsområdet. Det är oacceptabelt!

I onsdags hade jag nästan en fördubblad restid till skolan där jag jobbar, och då tar det redan ett bra tag att ta sig till innerstan från förorten. Jag möttes där av mejl från föräldrar som bett sina barn att vända om och försöka göra skolarbetet hemifrån efter att de väntat förgäves på tåget i 11 minusgrader på en knökfull perrong.

Kommer det ett tåg så är det så fullt att det är svårt att andas ordentligt ombord. Snacka om perfekta förutsättningar för covid-19 att göra storstilad comeback!

Tågoperatören MTR skyller på ”personalbrist” och ”personalbyte”. Men det handlar i själva verket om en enda sak: att MTR vill skära kostnader och öka sin vinst genom att införa DOO (Driver only operations), alltså att lokföraren ska vara ensam personal ombord och inte längre bara ansvara för att framföra tåget på ett säkert sätt, utan även ta över tågvärdens ansvar för att övervaka kameror, på- och avstigning, hänvisa passagerare med särskilda behov till stationsvärden (hur länge nu de finns kvar?) samt sköta kommunikation med resenärerna.

Lokförarna har kraftigt genom sina fackföreningar motsatt sig detta. DOO är nämligen en katastrof för säkerheten, för resenärerna och för lokförarnas arbetsmiljö.

En god vän som är lokförare vittnar om hur vidrigt de behandlas. Hen har protesterat mot att ensam tvingas ansvara för upp till 1 800 resenärer i stället för att, som tidigare, ansvara för att köra och har som svar schemalagts som ”utebliven från tjänst” (UFT) i ett par dagar. Beordrad att stanna hemma, alltså. Utan lön. Så här beter sig alltså MTR, som har mage att hänvisa till ”personalbrist” när vi resenärer drabbas. Min vän har gett mig tillstånd att skriva detta, men vill självklart vara anonym eftersom ”det här företaget är Voldemort”.

MTR hänvisar gärna till hur bra DOO fungerar i Storbritannien. En kollega till min vän kontaktade deras fack och fick detta svar:

”Thank you for your email. Driver only operation is dangerous for staff and passengers, and we consider it unacceptable for safe, functioning railways.

The introduction of DOO has been attempted and resisted by our union for years, and we are still continuing to fight against its imposition.

We would encourage all drivers and rail workers who wish to resist the introduction of DOO to join a trade union as the most effective way for collectively campaigning for change.

Best wishes”

Översättning:

”Tack för ditt mejl! Drivers only operation är farligt för personal och passagerare, och vi anser att det är oacceptabelt på säkra, fungerande järnvägar.

Försöken att införa DOO har väckt motstånd från vår fackliga organisation under åratal, och vi fortsätter att kämpa mot dess införande.

Vi uppmuntrar alla tågförare och järnvägsarbetare som vill stoppa införandet av DOO att bli medlem i en fackförening som det mest effektiva sättet för att kollektivt arbeta för en förändring.

Bästa hälsningar”

Se denna artikel och även denna som understryker detsamma.

MTR beter sig som skurkar! Jag tvingas betala 1 000 kronor i månaden till detta företag för att kunna ta mig till jobbet. Många andra sitter i samma sits.

● Resenärer: Säg ifrån! Sprid information om hur det ligger till!

● Journalister: Gräv! Kräv svar!

● Politiker: Tänk om och sätt stopp för detta vansinne!

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare