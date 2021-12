Insändare. ”Stoppa servering av kyckling i offentliga kök”

I mitten av november nåddes vi av beskedet att Världsnaturfonden (WWF) har utfärdat rött ljus för svensk kyckling av djurvälfärds- och klimatskäl. Det är nu dags att stoppa servering av kyckling i offentlig måltidsverksamhet.

En viktig motivering till det röda ljuset är att kycklingindustrin använder snabbväxande raser för att maximera vinsten. De snabbväxande kycklingarna upplever allvarlig smärta under de 35-42 dagar de lever och har mycket svårt att röra sig på grund av den extrema aveln som förstört deras kroppar. De har också tillgång till så mycket mat att de under sina sju veckor i livet ökar i vikt från 50 gram till 2,5 kilo. Deras kroppar klarar inte av att växa så fort.

För oss i Total insyn är WWF:s röda ljus för svensk kyckling väntat. Lidande inom svensk kycklingindustri är inte någon engångshändelse. Total insyns aktivister har flera gånger de senaste åren filmat kycklinggårdar och lidandet överträffar de värsta av mardrömmar.

Paragraf 4 i djurskyddslagen lyder: ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Men på svenska kycklinggårdar finns ofta över 100 000 kycklingar som vadar i sina egna exkrementer i enorma, ammoniakstinkande stallar med upp till 25 fåglar per kvadratmeter. Det är verkligen inte en god djurmiljö och miljön främjar inte deras hälsa eller ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

En kyckling är en levande fågelunge som inte är gjord för att födas upp industriellt. Forskaren Lori Marinos vetenskapliga artikel ”Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken” visar att kycklingar har unika personligheter, kan räkna upp till fem och tänka logiskt på samma nivå som ett litet barn.

Dessutom skadar konsumtion av kyckling klimatet. Mellan 15-20 procent av kycklingars föda består av importerad soja från Sydamerika. Sojaplantagerna orsakar skövling av regnskog, vilket är mycket dåligt för både klimatet och den biologiska mångfalden. Enligt Mat-klimat-listan från SLU släpper kyckling ut hela 3 kilo växthusgaser per kilo benfritt kött, vilket är fyra gånger mer än vad baljväxter orsakar.

Det är år 2021 och i Sverige finns det ett överflöd på klimatsmarta och nyttiga växtbaserade alternativ till kyckling. Därför behöver offentlig måltidsverksamhet ställa sig frågan: är slentrianmässig servering av kyckling verkligen viktigare än kycklingens enorma och onödiga lidande och negativa klimatpåverkan? Är svaret nej så är det hög tid att stoppa servering av kyckling och i stället erbjuda klimatsmarta alternativ som exempelvis baljväxter, bönburgare, falafel och havrekött.