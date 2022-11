Insändare. ”Storbanker måste ge service till föreningar i rimlig tid”

Förra året blev jag vald till kassör för en förening, som har ett bankkonto i en av våra storbanker. Kontaktade banken via telefon den 3 september för att ta reda på hur man gör vid byte av kassör och firmatecknare.

Jag ombads logga in på banken och lämna uppgifterna digitalt. Fick en startkod som skulle gälla i 20 dagar. Det fungerade inte, så jag besökte det lokala bankkontoret. Fick reda på att inloggningsuppgifterna var fel, men tipsades om att det gick att skicka in ansökan och handlingar via post. Det skulle dock ta några veckor.

Jag gjorde så. Efter en dryg månad ringde jag till banken för att höra hur det hade gått. Efter att ha väntat i telefonkö i över en timme och framfört mitt ärende kopplades jag vidare till en annan handläggare. Väntade i 20 minuter, därefter bröts samtalet.

Ringde åter upp banken en vecka senare. Banken kunde bekräfta att de tagit mot handlingarna, som sedan arkiverats utan åtgärd. Nästa steg var att jag skulle skriva under ett digitalt avtal. Det dök aldrig upp.

Vid ny kontakt med banken informerades jag om att det i vårt fall inte skulle fungera med ett digitalt avtal. Ett skriftligt avtal skickades då till den förra kassörens adress. Det nådde adressaten efter flera veckor.

Men då hade jag fått kontakt med en serviceinriktad handläggare på banken, som hjälpte mig vidare i processen. Efter fyra månader hade jag fått behörighet till vårt konto.

I våras avgick jag som kassör i en annan förening, som har ett bankkonto i en annan av våra storbanker. Vi skickade in alla begärda handlingar till banken via post i slutet av juni, bland annat 60 sidor med våra stadgar.

I mitten av september skickade jag en fråga via internetbanken när vi kunde vänta oss besked. Svaret var att de hade så många ansökningar att det skulle ta ytterligare ett antal veckor.

Efter fyra månader kom ett mejl från banken där de bad oss att komplettera ett antal uppgifter. Banken betonade också att vi behövde svara inom några veckor, annars skulle ärendet avslutas. Sannolikt kommer det att ta minst fem månader innan den nye kassören kan ta över sitt uppdrag.

För en bank borde det vara ett rutinärende när en förening anmäler byte av kassör och firmatecknare. Jag förmodar att antalet sådana ärenden också är tämligen konstant över tid. Så varför är handläggningstiderna så långa? Ett svar som jag fått från en av bankerna är att den manuella hanteringen tar tid. Själva postgången verkar ta veckor.

När bankerna infört sådana tidskrävande system borde de säkerställa att det finns personal som kan hantera dessa rutinärenden inom rimlig tid. När det gäller de två föreningar som jag nämnt har den tidigare kassören kunnat fortsätta att betala räkningar. Men hur gör en förening där tidigare kassören flyttat från orten eller av någon annan anledning inte kan fortsätta sitt uppdrag?

