Insändare. ”Större risk att högstadielärare smittas än andra yrkesgrupper”

I en TT-artikel nyligen påstods lärare ha halverad smittrisk ­jämfört med andra yrken. Enligt Jonas Ludvigsson, en av forsk­arna bakom studien som publicerades som en insändare i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine, bör lärare därför inte särbehandlas med anledning av viruset.

Vi som skriver denna insändare har stor erfarenhet av att med statistiska metoder undersöka hur yrken och andra sociala omständigheter påverkar beteenden och attityder och har allvarliga invändningar mot studien.

Artikeln det handlar om är författad av Ludvigsson tillsammans med Lars Engerström, Charlotta Nordenhäll och Emma Larsson. Inga egna analyser presenteras dock. Slutsatserna bygger på ett refererat av ett kort stycke i Folkhälsomyndighetens kritiserade rapport ”Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan”.

Artikeln har två allvarliga brister:

• För det första klumpas alla lärare ihop, oavsett elevernas ålder. Enligt internationell forskning och Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning stiger barns smittsamhet med åldern. Stor variation kan därför finnas inom lärargruppen, men märks inte på grund av det sätt som data presenteras.

• För det andra justeras bara för ålder och kön. Läraryrket kräver till skillnad från många andra arbeten särskild utbildning. Även skillnader i inkomst och boende kan vara av stor betydelse för risken att smittas. När sådana faktorer förbises underskattas antagligen lärarnas risker.

Ytterligare ett problem med artikeln är att bara intensivvårdade personer ingår. Det låga antalet inrapporterade fall (bara 20 lärare mellan mars och juni) skapar stora statistiska felmarginaler. Allt detta sammantaget gör att resultaten inte visar de verkliga riskerna.

Intressant nog rör Folkhälso­myndighetens rapport främst inrapporterade positiva testfall, det vill säga inte bara intensivvårdade personer. I dess tabeller framgår att ungefär lika många grundskollärare testade positivt under perioderna 13 mars–30 juni och 1 juli–19 oktober (602 respektive 640 fall).

Lärarna hade klassrumsundervisning under båda perioderna. Bland gymnasielärarna smittades dock nästan 50 procent fler under den senare perioden. De hade då klassrumsundervisning (och sommarlov när få sannolikt smittades) till skillnad från den tidigare perioden som var digital (177 respektive 120 fall). Dessa resultat nämns inte av Ludvigsson och hans forskar­kollegor.

Lyckligtvis finns tillförlitligare kunskap. I forskarna Jonas Vlachos, Helena Svaleryd och Edvin Hertegårds nyligen accepterade vetenskapliga studie av högstadielärare hålls olika lärargrupper isär och nödvändiga justeringar sker för en rad viktiga sociodemografiska faktorer vid sidan av ålder och kön (data rör registrerade positiva smittfall och cirka 230 högstadielärare ingick i studien).

Högstadielärare visar sig då vara det sjunde mest utsatta av över 120 yrken med dubbelt så stor smittrisk som ett genomsnittligt arbete (hälso- och sjukvårdsyrken ingick varken här eller i Ludvigsson med fleras studie). Resultatet stämmer väl överens med att grundskolan före jul var den samhällssektor med klart mest spridning. Preliminära analyser av höstens smittfall visar också att lärare är bland de allra mest utsatta yrkesgrupperna.

Lärare tycks vara ett riskyrke. Kunskapsunderlag för beslut som rör lärarnas säkerhet måste baseras på tillförlitligare studier än den av Ludvigsson och hans kollegor.