Insändare. Svar: ”All heder åt Tegnell för att han valde rätt strategi”

Den svenska hanteringen av covidpandemin, med tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten i spetsen, fick utså mycket kritik när pandemin pågick, men även efteråt. Tegnell och kompani höll emot det trycket och valde en egen strategi, baserad på vetenskap och evidens. De följde inte med strömmen med alla andra som till stor del styrdes av populism och politiska grunder.

När Svenska Dagbladet nu utvärderar den svenska coronastrategin och konstaterar att Sverige hade den lägsta överdödligheten i Europa under perioden 2020–2022 är det därför ett oväntat och positivt resultat. Tegnell själv vill tona ner betydelsen, men resultatets signaler kan inte överskattas.

Även om man kan diskutera den exakta rangordningen av länderna kan man konstatera att Sverige kom ut som ett av de minst drabbade länderna, trots betydligt mindre kostsamma åtgärder och inskränkningar i den personliga friheten.

Men detta kan inte accepteras av vissa som fortsätter klagolåten. I insändare i DN avfärdar Martin Norlin och Annika Dejmek resultaten med att överdödligheten inte tar hänsyn till skillnader i den demografiska åldersstrukturen mellan länderna, att resultaten kan påverkas av val av referensperiod och att den inte tar hänsyn till en bakomliggande långsiktig trend.

De hänvisar också till att antalet avlidna i covid-19 är betydligt högre i Sverige. Även Vetenskapsradion verkar i ett inslag vara angelägen att tona ner det positiva budskapet med hänvisning till demografiska förhållanden.

Norlin och Dejmek verkar inte förstå begreppet överdödlighet, som är ett betydligt mer robust mått jämfört med dödsorsak, vilket är beroende av provtagningsfrekvens och definitioner. Det är ganska enkelt att undersöka hållbarheten i deras argument. Mortalitetsstatistik finns fritt tillgängligt i Statistiska centralbyråns databas.

I ovanstående graf har jag valt att visa antalet döda i Sverige för de allra äldsta under de senaste 23 åren, uppdelat på ålderskategorier. Fram till 2018 ses en trend med sjunkande dödlighet för åldrarna mellan 80 och 89 år, men för övriga åldrar ses en trend mot ökande dödlighet.

För året 2019 finns ett hack med lägre dödlighet jämfört med föregående år. Detta följs sedan av en topp för 2020.

Man kan av detta enkelt konstatera att vi inte haft en entydigt långtgående trend med sjunkande dödlighet som man behöver korrigera för när man bedömer överdödligheten för 2020. För åldrarna under 80 år ses en ökning som började långt tidigare. Den eventuella ökning som pandemin orsakade i dessa åldrar är knappt skönjbar, särskilt inte för åldrar under 80 år eller över 94 år.

Den låga dödligheten under 2019 antyder en underdödlighet, det vill säga ett antal individer har levt vidare in i 2020 på ”övertid”, Dessa adderas därmed till riskpopulationen för att dö under 2020. Denna underdödlighet är särskilt märkbar för åldrarna 80 till 94 år som har en hög dödlighet under 2020.

Den underdödligheten bör man ta hänsyn till när man bedömer dödligheten under 2020. Under 2019 och 2020 avled bara 1 procent fler individer totalt i Sverige jämfört med 2017 och 2018.

All heder år Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell för att de lyckades stå emot det enorma trycket! Facit visar att de hade rätt. Det är en myt att Sverige drabbades extra hårt av covid-19.

