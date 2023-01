Insändare. Svar: ”Även vi vill leverera energi till mer normala priser”

I en insändare skriver Anna Carlgren, bosatt i Amsterdam, att ”mindre bemedlade människor” i Nederländerna påträffas underkylda i sina hem då de inte har råd att sätta på värmen. Anna Carlgren pekar ut Vattenfall som orsaken till detta, vilket vi är angelägna om att kommentera.

Den pågående energikrisen i Europa leder till upprörande historier som även vi på Vattenfall i Nederländerna nås av dagligen – i vår kundtjänst, bland kollegor i privatlivet och via våra energirådgivare som besöker människors hem. Berättelser om kyla och obehag, om hälsa och att i vissa fall behöva välja mellan uppvärmning och mat.

Och det är just därför som Vattenfall och andra energibolag i Nederländerna sedan våren 2022 har kämpat för en statlig kompensation och initierade en nödfond för utsatta personer, långt innan regeringen i Nederländerna satte i gång med detta arbete.

Uttrycket ”Vattenfalls syndrom” säger inte vem och vad som egentligen ligger bakom de höga energipriserna: det är inte leverantörer som Vattenfall som köper in, levererar och fakturerar för el och gas, utan den geopolitiska situation som har uppstått i Europa och de höga priserna för energi till följd av kriget i Ukraina.

Energibolagen i Nederländerna arbetar hårt med att införa det statliga pristak som ska införas för basanvändning av el och gas – en mekanism som den nederländska regeringen bett energibolagen att göra eftersom statens egna institutioner som skattemyndigheterna inte har kapacitet för detta.

Vattenfall är en av cirka 60 energileverantörer i Nederländerna och tillsammans med Essent och Eneco ett av de tre största energibolagen. Den exceptionella situationen och arbetsbördan för energibolagen förklarar varför det tyvärr har varit svårare än normalt att nå Vattenfalls kundtjänst i Nederländerna den senaste tiden. Väntetiderna är ibland längre än vanligt, men vi hanterar alla förfrågningar och vår kundtjänst gör sitt yttersta för att svara på alla kunders frågor.

Vattenfalls kunder i Nederländerna kan ha fasta eller rörliga avtal och priserna mellan dessa två skiljer sig åt. Taxorna har kommunicerats till varje enskild kund via ett brev som finns på nätet eller i vår app. Detta brev anger tydligt de exakta taxorna för den enskilda kunden.

Vi känner inte igen Anna Carlgrens uttalande om de högre tarifferna per använd enhet och vi tjänar absolut inte på energikrisen på våra kunders bekostnad. Vi måste själva köpa in den energi vi säljer. Förra sommaren, när vi var tvungna att köpa in el och gas för första kvartalet 2023, var dessa priser extremt höga på grund av skäl utanför vår kontroll.

Vi har full förståelse för Anna Carlgrens situation. Även vi vill åter kunna leverera energi till mer normala priser. Vattenfall har varit en av de billigaste leverantörerna i Nederländerna i flera år och en pålitlig partner som erbjuder våra kunder säkerhet och stabilitet. Vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa för att hjälpa våra kunder genom dessa svåra kristider och för att förbli den stabila energileverantör som vi alltid har varit i Nederländerna.

Så svarar du på insändare och kommenterar