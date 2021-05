Insändare. Svar: ”De som saknar mobil kan ringa och boka vaccinering”

Svar till Michael Neiss (insändare i DN den 6 maj 2021):

Appen ”Alltid öppet” som man i Region Stockholm använder för att kunna fylla i en hälsodeklaration, välja vaccinationsmottagning och boka tid digitalt fungerar på väldigt många telefoner som klarar av att hantera appar. Man behöver både den appen och bank-id, vilket väldigt många har i dag.

Men alla har inte en sådan telefon. För dem finns det möjlighet till telefonbokning på svenska och tio andra språk.

Bland de äldre grupperna där tillgången till digital teknik inte är fullt lika vanlig har cirka 75 procent vaccinerats vid en vårdcentral. Där går det att boka tid på samma sätt som man söker andra former av vård vid sin vårdcentral.

Att appen ”Alltid öppet” var lite seg och stundtals lämnade felmeddelanden under några timmar på i onsdags när vi inledde bokningen för vaccination av personer mellan 55–59 år var inte så konstigt. Under den dagen var det drygt 78.000 personer som bokade tid för vaccination digitalt. Jag beklagar att det var många som fick logga in flera gånger i appen för att kunna boka sin tid.

Jag hoppas att Michael Ness har haft möjlighet att på något sätt boka en tid för sin vaccination, oavsett tillgång till teknik. För oss är det viktigt att alla invånare känner att de har möjlighet att boka tid. Mer information finns som vanligt på 1177.se.