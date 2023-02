Insändare. Svar: ”Ett Ryssland som provoceras kan ta till kärnvapen för att skrämmas”

I en artikel i DN den 21 januari fick vi veta att vårt svenska försvar förbereder sig på en rysk kärnvapenattack. Att Sverige är hotat som angreppsmål kopplar Försvarsmakten helt riktigt till regeringens ansökan om Natomedlemskap.

Försvarsstabschefen Michael Claesson säger i DN-artikeln att man måste utgå ifrån att Ryssland är berett att använda kärnvapen och att det svenska försvaret övar mer än tidigare på att hantera konsekvenserna av kärnvapenkrigföring och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det är mer än intressant att han hävdar att det svenska försvaret har både kunskap och förmåga att hantera ett kärnvapenanfall!

Försvarsminister Pål Jonson (M) säger i samma artikel att man vidtagit ett antal beredskapsåtgärder och att dessa berör vår uthållighet. Även kärnvapenforskaren Martin Goliath på Totalförsvarets forskningsinstitut har intervjuats. Han tycker att det är bra att fundera över en möjlig kärnvapenattack så att man är beredd och vet hur man ska agera.

Det är bra att kärnvapenfrågan tas upp i DN. Det borde göras oftare och i högre grad. Men det är mycket anmärkningsvärt att ansvariga i Försvarsmakten är så okunniga att de inte inser det som företrädare för föreningen Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) skriver om i en insändare: att en enda atombomb med en sprängkraft 100 kiloton skulle orsaka ofattbar skada med tiotusentals döda och hundratusentals skadade, förutom den dödande radioaktiva strålningen.

Dessutom: Vem tror att ett kärnvapenanfall slutar med en bomb och att ingen vedergällning sker? Vår civilisation som vi känner den riskerar utplåning, men inte direkt, utan efter ett ofattbart lidande för många av människor och djur. Allt detta har SLMK beskrivit vid upprepade tillfällen.

Sedan 2017 finns ett FN-avtal för förbud mot kärnvapnen (TPNW), som trädde i kraft i januari 2021 när 50 stater hade ratificerat det tre månader tidigare. Fler stater har anslutit sig vartefter, och i somras hölls den första statspartskonferensen.

Sverige har i sin strävan att tillmötesgå USA och kärnvapenalliansen Nato inte undertecknat avtalet. Det är en stor skam för vårt land som var aktivt i arbetet för avtalet och haft framträdande politiker för kärnvapennedrustning som Alva Myrdal, Inga Thorson och Maj Britt Theorin.

En rad forskare vid sidan om fredsrörelsen försöker uppmärksamma att risken för ett kärnvapenkrig nu är den största hittills. Den var inte större ens under Kubakrisen 1962 när världen under några dagar höll andan innan samtal mellan den amerikanske presidenten Kennedy och Rysslands ledare Chrusjtjov ledde till den senares reträtt. Den metaforiska Domedagsklockan i Bulletin of the Atomic Scientists har nyligen flyttats fram till 90 sekunder före midnatt, tio sekunder närmare än förra året.

Kriget i Ukraina började inte den 24 februari förra året, och det var inte oprovocerat. Bakgrunden till kriget förtigs på ett oansvarigt sätt i traditionella medier. Provokationerna består i kärnvapenalliansen Natos expansion från slutet av 1990-talet ända in till Rysslands gräns, trots dokumenterade löften till den siste sovjetiske ledaren Gorbatjov att Nato inte skulle avancera närmare Ryssland när Tyskland enats och alltså gamla Östtyskland ingick i Nato.

Rysslands upprepade protester och hänvisning till avtal om att allas rätt till säkerhet måste beaktas negligerades och tolkades som imperialistiska krav och hot mot Ukrainas självständighet. När Nato bjöd in Georgien och Ukraina att söka medlemskap 2008 överträddes en gräns.

Ryssland protesterade gång på gång, men negligerades. Majdanrevolutionen 2014, som kallats en kupp understödd av USA, ledde till en ny regering med åtföljande inbördeskrig där USA och EU stödde regeringssidan med vapen och utbildning av trupper. Rysslands flottbas på Krim (arrenderad mark) hotades av att Nato 2008 bjudit in Ukraina och Georgien till ansökning om medlemskap. Det var bakgrunden till det ryska maktövertagandet där.

I Ukraina står Ryssland mot USA, Nato och EU i en maktkamp och världen har hamnat i en ofattbart farlig och låst situation. Många svenskar är rädda och tror att ett svenskt medlemskap i Nato ska skydda, men det är precis tvärtom: ett Ryssland som provoceras ytterligare kan ta till kärnvapen med avsikt att skrämmas. Det kan också ske av misstag. Tiden att fatta beslut om ett misstänkt anfall är äkta eller inte minskar med avståndet mellan kärnvapenstaterna som står emot varandra i Ukraina.

Lösningen ligger i att få ett stopp på kriget genom god konflikthantering, diplomati, samtal och neutrala stater som skiljer kärnvapenmakterna åt. Alla staters och människors säkerhet måste räknas. På sikt krävs avskaffande av kärnvapnen och vägen dit är arbete i enlighet med FN-avtalet TPNW.

