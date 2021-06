Insändare. Svar: ”Hemliga antroposofiska avsikter måste stoppas”

Angående svaret (den 3 juni 2021) från Rudolf Steinerskolan i Göteborg på min insändare (DN den 29 maj 2021) om min skolgång:

Det är en bra början att skolan bejakar Waldorfskolefederationens initiativ att se över situationen med kränkningar och kunskapsförakt. Men jag skulle önska att Waldorfskolefederationen utreder specifikt hur transporten av antroposofisk hybris in i waldorfvärlden (som hämmar empati och moderna vetenskapliga resultat) kan kapas genom diskursanalyser och restriktioner mot hemliga antroposofiska avsikter. Det bör gälla allt från morgonverser, eurytmi och tolkning av sagor och myter till sätt att uttrycka sig och värdera saker runt eleverna.

En sak som har jag glömt att lyfta i debatten om Waldorf är läkeeurytmi och andra ordinationer som blysalva i pannan mot en sorg. Antroposofins grundare Rudolf Steiner utvecklade rörelsekonsten eurytmi tillsammans med sin fru Marie Steiner.

Den bygger på att det finns en livskropp inuti den fysiska kroppen och att inlevelse i detta genom rörelse kan utveckla själen och stärka kroppen. Därför finns det även eurytmi som terapi, vilket ges till barn i Waldorfskolor som anses behöva det.

Jag ansågs inte behöva det som elev, men jag minns att en del i min klass fick lämna lektioner för detta. Det var främst de introverta och utfrysta, vilket gjorde att de kändes ännu mer krossade.

Min relation till de krossade i min klass var att jag höll avstånd. Jag tillhörde de ”populära” först efter att sex tuffa barn med ambitiösa föräldrar hade lämnat klassen i åttan. Men innan det var jag själv tillräckligt tuff och rolig för att inte frysas ut.

Dock fick jag samtalsstöd av en antroposofisk läkare på gymnasiet efter att min pappa hade dött. Han ordinerade blysalva som jag skulle smörja i pannan på morgonen. Han skrev även ett intyg som jag hade med mig till mönstringen, om att jag hade hallucinationer. Det var för att jag hade berättat om mina upplevelser precis innan jag vaknade.

Jag slapp värnplikten. Egentligen ville jag göra lumpen, men det hade inneburit att jag missade min första dotters första månader.

Angående kränkningar: Antje Gregner, rektorn för Rudolf Steinerskolan i Göteborg, som har skrivit under svaret, var lärare i tyska på skolan under min tid där och var en fantastisk lärare. Dock fanns det under samma tid en lärare i tyska på skolan som kastade saker på elever som provresultat och tavelkritor och hade långa utläggningar om hur värdelös karaktär vi hade.

En gång sa han: ”A:s prov var bra, alla andras var ingenting att ha!”, varpå han slängde pappren på oss. Han sa även inför hela klassen till mig när jag gick andra året på gymnasiet och min pappa nyligen hade dött: ”Jag har haft tålamod med dig för att din pappa har dött och så, men nu får du börja skärpa dig med pluggandet.”

Jag vägrade till slut gå på tyskalektionerna och fick streck i mitt avgångsbetyg. Alla lärare var medvetna om att många elever hade ont i magen inför att gå på denne lärares lektioner, men gjorde inget för att förhindra det.

Jag skulle vilja veta av Antje Gregner om hon själv har gjort en resa tillsammans med skolan sedan dess, som gör att hon anser att det finns bättre villkor för henne nu att komma till rätta med sådana lärare. Hur ser den resan ut rent konkret? Vad har förändrats?