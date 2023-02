Insändare. Svar: ”Hundar som hålls kopplade länge kan bli aggressiva”

Det krävs inte att man är utlänning, utan räcker med att man ha rest runt om i världen några gånger för att märka hur det land man bor i skiljer sig från andra. Svenskarna verkar förälskade i regler och förbud som Mikael Beckmans förslag på kopplingstvång för hundar året runt.

Tar man en promenad i Amsterdams Vondelpark möts man av koppelfria hundar springande runt, lekande med andra hundar som nosar runt och då och då kommer fram till ens att hälsa på, ett exempel av symbios mellan väl socialiserade djur och människan. I Skotland följer hundar med ägare i mataffären, och i Tjeckien ligger hundar under bord på kaféer.

Kopplingstvång är redan utbrett i Sverige, styrt av kommuner och särskilda krav under sommarperioden i naturen. Om man tar en promenad i en park är det sällsynt att man ser en hund springa fritt, utan man ser hundar på kort koppel som ägaren regelbundet drar i och hindrar hunden att nosa fritt, utforska och träffa andra hundar eller hälsa på andra människor.

Flera gånger har jag sett hundägare tar helst en annan väg för att undvika att träffa andra människor eller hundar. Hundar kan känna av ägarens beteende och kan lära sig tolka andra människor och hundar som en potentiell fara.

Koppelfri träning är avgörande för hundarnas välmående. Det ger dem möjlighet att utforska omgivningen i egen takt, ger mental stimulans och stressavlastning. Jämfört med hundar som inte får möjlighet att nosa fritt har hundar som nosar fritt under promenad bättre fysisk hälsa och lägre stressnivåer, enligt boken ”Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know” av Alexandra Horowitz (2010).

Hundar som hålls kopplade under längre perioder kan bli uttråkade, frustrerade och oroliga, vilket kan leda till destruktiva beteenden eller aggression som i sin tur kan leda till att de hålls kopplade ännu mer. En ond cirkel.

Att uppmärksamma andra gruppmedlemmar är ett väsentligt inslag i en arts sociala liv. Hundar är utmärkande i detta avseende. Leva i mänskliga samhällen kan kräva att de riktar uppmärksamheten inte bara mot andra hundar, utan också människor. Hundar utan koppel lär sig rikta mer uppmärksamhet mot sina ägare än hundar som hålls hela tiden kopplade.

Hundar tränade utan koppel lär sig att följa sin ägare, sin grupp, och gör mindre eller större cirkel kring gruppen, men kommer tillbaka till den. Otränade, osocialiserade hundar som hela tiden hållits på koppel saknar en nödvändig förstärkning av sina instinkter när de släpps loss för att komma tillbaka till sin ägare eller urskilja fara.

Koppeltvång vore ingen lösning. Vårt samhälle behöver inte fler förbud och restriktioner. Hundar ska ha möjlighet att leva sitt liv med frihet medan deras ägare med kunskap och utbildning säkerställer att de har en bra psykisk och fysisk hälsa.

