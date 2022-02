Insändare. Svar: ”Kriget beror på ohållbar konsumtion av fossila bränslen”

Som en doktorandstudent i miljövetenskap är jag van vid att få frågor om kärnkraft och varför man inte kan satsa på denna energikälla medan vi utvecklar förnyelsebara alternativ. Som miljöaktivist är jag däremot inte van vid att bli anklagad för att ha orsakat invasionen av Ukraina (som Mattias Lindberg argumenterar i DN-insändaren ”Miljörörelsen bär skuld till invasionen av Ukraina”) på grund av mina åsikter om denna energikälla och vikten av att den avvecklas.

Faktumet är detta: vi har inte längre råd att underhålla idén om svensk kärnkraft och att anklaga oss som vågar säga detta för att ha orsakat krig i Europa. Det är förolämpande och felaktigt.

Lindberg börjar sin insändare med att påstå att invasionen av Ukraina är ett direkt resultat av Europas beroende av rysk olja och gas. Det är det i princip ända jag håller med om.

Fossila bränslen uppgår 60 procent av rysk export och det är genom detta de kan finansiera sina stridsvagnar och vapen. Men som den kände miljöaktivisten Bill McKibben säger: ”If you want to stand with the brave people of Ukraine, you need to find a way to stand against oil and gas”, det vill säga att om vi vill stödja Ukraina måste vi också våga stå emot oljeindustrin. Jag håller alltså med Lindberg att importen av rysk olja och gas till Europa är anledningen till att Ryssland kan invadera Ukraina, men kärnkraft är inte lösningen.

Orsaken till att invasionen av Ukraina är i stor del finansierad av Rysslands oljeindustri är inte svensk kärnkraft, utan snarare en snabbare omställning till förnybar energi. Listan på varför kärnkraft inte är lösningen är lång, men framför allt är kärnkraft en risk för hälsa och säkerhet och den saktar ner vår nödvändiga omställning till förnybar energi.

Det har länge påståtts att kärnkraft är en ”ren” och fossilfri energikälla. Men bara för att kärnkraft inte släpper ut växthusgaser betyder inte att den inte har negativa samhällskonsekvenser.

Utvinningen av uran, som används i alla svenska kärnkraftverk, kan leda till lungcancer med studier som påvisar att detta sker i upp till 10 procent av gruvarbetare i denna industri.

Dessutom har härdsmältor förekommit i 1.5 procent av alla kärnkraftverk i världen med katastrofala (Tjernobyl, 1986; Fukushima Dai-ichi, Japan 2011) eller skadliga (Three-Mile Island, Pennsylvania 1979; Saint-Laurent, France 1980) konsekvenser. Men inte minst aktuellt nu är den säkerhetsrisk som kärnkraft utgör.

Förra veckan tog Ryssland kontroll över Tjernobyl i Ukraina, en varningsklocka för vad som kan ske när det kärnkraftsavfall vi inte kan göra oss av med hamnar i fel händer. Till och med FN:s klimatpanel IPCC understryker riskerna med kärnkraft och hur det kan leda till spridning av kärnvapen så väl som andra negativa konsekvenser. Alla dessa negativa samhällskonsekvenser kan undvikas däremot om vi fortsätter satsa i stället på förnybar energi, som kan installeras och utvecklas snabbare och som har en lägre energikostnad än kärnkraft.

Kärnkraft är inte bara negativt från ett hälso- och säkerhetsperspektiv, det gör också vår nödvändiga omställning till fossilfria alternativ tar längre tid. Faktum är att vi inte behöver kärnkraft för att bli fossilfria i Sverige eller Europa. Professor Mark Z Jacobson vid Stanforduniversitetet i USA har räknat ut exakt hur mycket av varje förnybar källa Sverige skulle behöva och kunna producera för att bli helt fossilfria till 2050: 36,4 procent landbaserad vindkraft, 30,4 procent vindkraft till havs, 18,7 procent vattenkraft, 0,06 procent tidvattenkraft, och 14,5 procent energi från solpaneler. Så vi behöver inte kärnkraft och att fortsätta investera i svenska kärnkraftverk kommer bara göra omställningen till förnyelsebara alternativ svårare.

Invasionen i Ukraina är inte miljöaktivisternas fel. Den beror på vår ohållbara konsumtion av fossila bränslen.

Om vi hade lyssnat på vetenskapsmännen för 40 år sedan när dom började slå varningsklockor för den klimatkris vi nu står inför så hade Europa aldrig behövt bli beroende av rysk olja och gas. Men nu erbjuder miljöaktivister en lösning till båda problemen: snabba upp omställningen till förnyelsebara energikällor och slå två flugor i en smäll.

Som Lindberg själv skriver är ”de prisökningar i energikostnader såväl svensk industri som privata konsumenter upplevt de senaste månaderna är bara början”. Har ni tänkt på det, ni som står i vägen för vår energiomställning vi behöver och som hotar framtiden för oss unga?