Jag läste Tommy Falks insändare i DN (2 oktober 2020) och var därefter tvungen att undersöka datumet på sagda tidning. Det visade sig att texten faktiskt var skriven i närtid, men författaren missat att kriget mot drogerna förlorades för årtionden sedan.

Att vår riksdag inte förstått samma sak är jag betydligt mindre överseende med. Dagens situation är ohållbar. Konstigt nog hörs bara rop om att vi ska ta i hårdare, skapa mer resurser, utbilda fler poliser och införa strängare lagstiftning. Alternativet är uppenbart.

Sverige har för länge sedan passerat stadiet när vi borde legaliserat narkotika. Systemet som det ser ut nu har varit en guldgruva för kriminella element. Vi har gett dem monopol på en marknad som aldrig sinar och alltid efterfrågas.

Det krävs ingen komplicerad tankekapacitet för att förstå vad som händer om bältet dras åt ytterligare i linje med Tommy Falks förslag. Gängen kan glömma guldgruvan och lika gärna få nycklarna till Riksbanken i stället.

Ju hårdare vi tar i, desto mer ökar priset på knarket. Ju högre pris, desto fler och större risker är människor redo att ta för att komma åt pengarna. Det finns inget slut på den vägen, bara ökade samhällskostnader.

Låt mig nu i stället måla upp en utopi. Vad skulle hända om Systembolaget hade en särskild sektion för nöjesdroger (på engelska: recreational drugs)? Först och främst skulle det innebära att samhället för första gången fått ett effektivt vapen mot gängen, en konkurrent. Det är inte vilken konkurrent som helst, utan en som enkelt kan sälja substanser långt under det marknadspris som nu råder.

Om samma tryck uppehålls mot införseln av droger samtidigt som Systembolaget säljer en billigare variant kommer de kriminellas marknad inte att överleva. Samhället sitter där på alla trumfkort.

Vi kan erbjuda säkrare och billigare droger till en kundbas, vars tidigare köp varit belastade av hemska konsekvenser och alltför ofta ond bråd död. En kostnad blir en tillgång.

Av samma anledning som narkotika förbjöds har vi i dag Systembolaget för alkohol. Droger i alla former är ett mänskligt problem när de missbrukas. Det är därför viktigt att drogerna kan användas under säkra former, att vi vet vad som finns i dem och utbildar våra barn i faran och nöjet.

Faktum är att det redan finns facit för vad den här typen av narkotikapolicy för med sig. Portugal som efter en lång kamp bytt fot har brutit trenden av ökade dödsfall i överdoser.

I Kanada har kliniker öppnat för att användare ska kunna bruka i säkra miljöer varit en framgång för att förhindra dödsfall och ge stöd. Att vi i Sverige inte låter våra brukande medmänniskor komma in i värmen är stötande.

Men det är förståeligt varför dagens politik upprätthålls. Politiker som vill plocka enkla poäng genom att argumentera mot droger gör gärna det. Hårdare tag tycks mobilisera mången röst när det blir dags för val.

Polisen är minst lika glad för den utvecklingen eftersom det resulterar i ökade anslag och möjlighet att blåsa upp mängden ”lösta brott”. Det är betydligt enklare att bevisa och lagföra bruk av cannabis än att reda upp exempelvis inbrott.