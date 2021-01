Insändare. Svar: ”Om man som lärarvikarie ingriper mot en stökig elev kan man bli petad”

Välkommen till verkligheten, Paula Ternström (insändare i DN den 20 januari kl 09)! Jag vill återge en av alla liknande händelser jag erfor då jag extraknäckte i en Stockholmsskola som vikarie. Detta skedde 2010, så det är snart elva år sedan – en händelse som fick min kortvariga sejour som vikarie på den skolan att avslutas något tidigare än vad som var schemalagt:

Under en lektion stör en elev i 11-årsåldern så energiskt att jag ber honom lämna klassrummet (jag byter ut hans namn och kallar honom fortsättningsvis för Per). Vad som hela tiden gjorde mig beklämd var att de skötsamma eleverna inte fick någon arbetsro på grund av några störande elever i samtliga klasser, oavsett årskurs.

Hade jag haft befogenhet att stänga av dessa eller på något sätt belägga dem med någon slags konsekvens av deras handlande hade jag gjort det, men dagens lärare, inklusive vikarier, förhindras av alla nya regler och ”värdegrunder”.

Om det är något som elever är medvetna och tydligt upplysta om (jag refererar nog här främst till de som förstör och saboterar) till 110 procent, så är det just deras rättigheter och vad vi alla i en lärarposition är förbjudna att göra.

Nåväl, Per vägrar, varpå jag säger till honom igen, följt av fortsatt vägran. Jag tar tag i hans ena arm (11-årige Per på kanske 45 kilo mot mina stadiga 88) plus ett milt men handfast tag kring nacken och föser honom mot dörren. Detta gör jag utan att riktigt vara medveten om det olagliga i detta. Man får nämligen inte ta i elever på något sätt.

Väl utanför dörren skriker Per åt mig - och här är jag tvungen att censurera vissa ord, ersätter en del med * då det han sa var så pass grovt att det ej lämpar sig för denna tidning, men nu tänker jag inte putsa verkligheten ett uns till:

”Rör inte mig, din f***ing, j***a b*g!”

Jag tror inte mina öron, hukar ner bredvid den 130 centimeter långe Per och säger:

”Men Per... Vad är det du säger?”

Han återupprepar: ”Du rör inte mig, din f***ing, j***a b*g!”

Jag blir närapå yr i huvudet och tror inte mina öron. Jag tar tag i Per och säger ”nu går vi upp till rektorsexpeditionen och reder ut det här”. Jag känner mig totalt maktlös.

”Släpp mig!” skriker Per och jag replikerar ”Okej, om du följer med lugnt och stilla så släpper jag dig. Han accepterar detta, men sekunden efter att jag släppt rusar han iväg och jag ger upp och återvänder till klassrummet igen.

Ett par dagar senare blir jag ombedd att komma upp till biträdande rektor och får frågan: ”Vad var det som hände igår egentligen på lektionen, Lars?” Jag sammanfattar vad som hänt, rektorn upplyser mig om att Per gått hem och uppgett för sin mamma att jag tagit ett strypgrepp på honom.

”Pers mamma kan alltså anmäla dig för misshandel, men jag brukar vara bra på att kunna ’tysta ner’ sådant här, så jag ska försöka lösa det. Jag tror vi ’pausar’ dig nu Lars, så får vi höras längre fram.”

Och med ”pausa” menade hon alltså att jag inte behövde infinna mig för vikarierande de två resterande dagarna den veckan jag skulle ha vikarierat innan det var skolavslutning. Alltså kostade pojken mig dessutom två dagars vikarieintäkter.

Barn kan vara naivt elaka. De förstår inte att en vuxen person tar illa vid sig. Det handlar i det här fallet inte refererande till min sexuella läggning, vilken inte är den som Per tillmälde mig.

Under en idrottslektion utomhus ägnade sig ett antal av pojkarna åt att spruta vatten på andra med sina vattenflaskor. Jag gav upp i apati då jag inte hade någon möjlighet att stoppa detta.

En av flickeleverna frågar mig då: ”Varför gör du inget?” ”Nej, det är ingen mening” svarar jag, varpå hon trycker till mig med kommentaren ”En bra vikarie hade försökt ...”. Vikarier käkar de till frukost ...

Då jag denna dag lämnar skolan med lite värk i hjärtat bestämmer jag mig där och då – aldrig mer något vikarierande för mig. Jag tänker stilla: Lycka till skolväsendet, jag tackar härmed för mig!

Och som avslutning i denna dystra återblick så vill jag citera en flicka av fem, vilka satt snällt längst fram när vi hade genomgång av olika valutor i Europa - medan resten av klassen levde rövare bakom dem:

”Vi vill byta skola. Vi har inte lärt oss någonting på flera veckor!”

Dessutom vill jag önska samtliga tjänstemän i positionerna över lärarna och vikarierna välkomna ner till golvet en dag – varför inte prya inkognito som vikarie? Jag skulle ge er en halv dag.

Min mor återgav en händelse från hennes skolgång, den är intressant så här i jämförelse. Dagen var till ända och mamma går ut med orden ”hej då, fröken!” Fröken rättar henne: ”Vi säger inte hej då, vi säger adjö.”