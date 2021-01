Insändare. Svar: ”Solid slutsats att få barn blir svårt covidsjuka”

Vi tackar Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh för deras intresse (insändare i DN den 27 januari 2021) för vår studie som publicerades i New England Journal of Medicine där vi beskriver hur många barn och lärare som under våren intensivvårdades som en direkt eller indirekt följd av covid-19.

Adman och Taghizadeh kritiserar vår studie för att underskatta risken för lärare att smittas och för att inte ha tittat på smittspridning. Smitta och sjuklighet kan studeras på olika sätt.

I vår studie fokuserar vi enbart på svår sjuklighet. Vi fann att andelen grundskollärare och förskolelärare som vårdades inom intensivvård glädjande nog var väldigt få och att det under våren inte fanns en större risk för lärare än andra att vårdas inom intensivvården.

Våra siffror är enbart justerade för ålder och kön. Det finns således andra faktorer som påverkar risken för svår covid-19. Dessa begränsningar framgår tydligt i artikeln.

Olika studier undersöker olika frågeställningar. Vårt fokus var att studera intensivvård bland barn och lärare under pandemins första månader.

Vår studie tillför därmed viktig kunskap kring risker för svår sjukdom, men för att studera smittspridning är annat studieupplägg att föredra. Att fler studier nu utförs i detta syfte är positivt.

Det som för vetenskapen framåt är att studieresultat läggs till varandra och bilden successivt klarnar allt mer. Därför den vetenskapliga debatten så viktig. Vi förväntar oss att studierna när det gäller covid-19 kommer att kunna svara på fler frågor i takt med att tiden går och mer data hinner samlas in och resultaten från olika studier jämförs med varandra.

Vår studie skickades in till tidskriften New England Journal of Medicine i juli 2020. Därefter genomgick den noggrann granskning enligt rutin och av det skälet publicerades studien först den 6 januari i år.

Intensivvård är ett förhållandevis robust mått för att göra jämförelser då det i motsats till öppenvårdsbesök eller testning är mindre beroende av exempelvis sökmönster. Under våren testades mycket få vuxna och ännu färre barn, varför PCR-test eller antikroppstest för att bedöma smittspridning inte var möjligt eller tillförlitligt.

Att undersöka hur stor andel som drabbas av sjuklighet genom att studera öppenvårdsbesök är svårt då flera faktorer såsom tillgänglighet påverkar. Till exempel har många barn som haft positiva test för covid-19 på våra barnakuter oftast inte varit sjuka till följd av covid, utan att testet gjorts som del i en rutinutredning.

Sverige hade under våren, i motsats till majoriteten av världens länder, sina förskolor och grundskolor öppna. Globalt har drygt 1, 6 miljarder barn drabbades av skolstängningar under pandemin, vilket innebär risk för försämrad utbildning, men också risk för psykisk och fysisk ohälsa.

Mot bakgrund av Sveriges mer öppna strategi fanns ett stort värde i att undersöka barn och ungas sjuklighet i covid-19 i vårt land. Totalt vårdades 15 barn mellan 1 och 16 år med covid-19 under vårterminen (fram till den 30 juni).

Vår slutsats att få barn blir så allvarligt sjuka att de kräver intensivvård antingen primärt eller sekundärt till covid-19 känns fortfarande solid ett halvår senare. I SIR:s öppna utdataprotal går att läsa att antalet intensivvårdade barn fortsatt är lågt trots att antalet fall av covid-19 ökat påtagligt sedan studieperioden. Detta överensstämmer väl med internationella studier.