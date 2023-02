Insändare. Svar: ”Stöd Ukrainas kamp i stället för att sprida Kremls budskap”

I en insändare skriver Krister Enger att Ryssland och Ukraina måste tvingas till förhandlingsbordet för att avsluta kriget. Bra idé, men hur ska angriparen ”tvingas”?

Redan hösten 2021 klargjorde Kreml sina krav. Östeuropa måste överges av Nato och utlämnas åt ryskt godtycke. Vilka allianser och ekonomiska avtal som Sverige, Finland, Ukraina med flera skulle få ingå i skulle dikteras av Moskva. Ryssland skulle ges kontroll över utrikespolitiken i hela det område som ingick under Sovjetockupationen och i de neutrala länderna utanför detta.

För att inleda en dialog i Ukraina kräver Moskva att kontrollen över hela Donetsk och Luhansk överlämnas till dem, det vill säga enorma områden som aldrig kontrollerats av Ryssland. Hur får vi Ryssland till förhandlingsbordet utan att den ukrainska armén backar hundratals kilometer och tio länder tvingas lämna tryggheten i Nato? Ska vi också hota med kärnvapen? Eller är tanken att väst ska sluta stödja Ukraina och därigenom ensidigt tvinga den våldtagna till ytterligare eftergifter?

Det är fascinerande att någon fortfarande hänvisar till den amerikanske statsvetarprofessorn John Mearsheimer som en auktoritet i frågan. På hans föreläsningar på Youtube finns en rad inlägg från andra professorer, militärer och historiker som ingående förklarar varför han är ute och cyklar.

Bara det faktum att Mearsheimer tillbringade åtta år efter 2014 med att ha som central bärande tes i sina föreläsningar att Ryssland ”aldrig” kommer att anfalla Ukraina eftersom ”det vore en dröm för USA och att Putin är alltför smart för det” borde få varningsklockorna att ringa. Att Mearsheimer ”inte har hittat några belägg” för att den ryska makteliten vill erövra Ukraina är knappast ett argument av värde.

Lika illa ringer det från Kreml återkommande argumentet om Kosovo. Inget land har försökt annektera Kosovo. Natos agerande utgick från beslut i FN baserat på folkmordet i Srebrenica och genomfördes för att förhindra ett befarat upprepat folkmord. Rysslands agerande i Ukraina är det motsatta och har fördömts av FN.

Argumenten som i insändaren radas upp om kriget och dess troliga förlopp är ett eko av Kremls propagandamanual:

● Ryssland sägs vara oroligt för högerextremism i Ukraina. Detta argument klingar ihåligt eftersom nynazism, extremnationalism och vitmaktgrupperingar framför allt är utbrett bland de etniskt ryska separatisterna i östra Ukraina. I de etniskt ukrainska delarna av Ukraina har högerextrema partier i fria val genomgående fått påtagligt lägre röstandelar.

● Ryssland ”värnar” inte om den rysktalande befolkningen i Ukraina. I de ockuperade områdena har omkring 70-90 procent av befolkningen flytt. De som stannat kvar är framför allt rysktalande och etniska ryssar. Det är därför nästan uteslutande dessa som har drabbats av de tiotusentals våldtäkter, tortyr och utomrättsliga avrättningar som beskrivs av organisationer som HRW, OSSE, Amnesty, FN och WHO i deras undersökningar av hittills cirka 65 000 registrerade misstänkta ryska krigsbrott. Anfallet av Ukraina har alltså ingen koppling till att ”skydda” någon rysktalande befolkning. Däremot finns det en stark koppling till de strategiska och ekonomiska intressen som Enger korrekt nämner.

● Leder västs vapen till ett ökat lidande? Tvärtom. Erfarenheterna från Butja, Izium, Lyman och alla andra städer, där ändlösa massgravar påträffas visar att våldet accelererar när Ryssland väl tagit kontroll över ett område. Att överlämna mark till Ryssland skulle innebära ett kontinuerligt lidande under en totalitär terrorregim där ockupanten enligt uttalanden från ryska dumans försvarsutskott kallt räknade med att det skulle ta cirka 10 år att assimilera hela Ukraina till en kostnad av cirka två miljoner ukrainare för att motståndet mot rysk överhöghet skulle upphöra. Det är samma sorts agerande som i Baltikum och Ukraina efter andra världskriget. Varje meter som kan skyddas mot rysk ockupation räddar liv.

● Alla de motiv som räknas upp av Krister Enger angående militär kapacitet hos Ukraina kan också sägas om Ryssland. Antalet avfyrade granater per dygn har fallit stadigt och är nu nere på knappt en fjärdedel jämfört med det första halvåret av kriget. Angriparen sätter allt oftare in militär utrustning från 1950-talet. De stora förlusterna hos de bristfälligt utrustade ryska soldaterna åderlåter angriparens armé i en omfattning som inte setts sedan andra världskriget. På grund av västs sanktioner saknar Ryssland kapacitet att ersätta sitt material och har tvingats tömma militära lager i Belarus, Nordkorea och Iran för att kunna fortsätta aggressionen mot Ukraina. Detta har uppnåtts genom att väst bistått med mindre än 1 procent av sin militära kapacitet. Just nu pågår tvärt emot vad Enger skriver en kraftig ökning av vapenleveranserna från väst. Med bara 14 Himars-raketer, egna gamla vapen från Sovjettiden och defensiv utrustning från väst har Ukraina inte bara kunnat stoppa Rysslands offensiv, utan också driva tillbaka dem från hälften av det territorium som ockuperats sedan invasionen för ett år sedan. Tänk då vad Ukraina har möjlighet att åstadkomma med den utrustning som nu är på väg.

● Vietnam figurerar i insändaren som ett exempel. Man undrar om Enger på samma sätt enträget hade uppmanat dem att ge upp och offra mark eftersom USA:s militära kapacitet ändå var totalt överlägsen.

Det ständiga malandet om att Ukraina inte kan försvara sig, att Ryssland är övermäktigt och att västs stöd kommer att vackla är typisk för Kremls propaganda med syfte att göra oss håglösa och sluta stöda kampen för fred, frihet och demokrati i världen. Till skillnad mot vad skribenten påstår saknas i medier inte heller analys av konsekvenserna av det pågående stödet för Ukraina eller motiv till varför det är det bästa för världen.

Detta är en fråga om vi vill belöna en expansiv totalitär förbrytarstat som lever kvar i ett kolonialistiskt 1900-tal där man erövrade och annekterade grannländer eller om vi i enlighet med besluten i FN vill stödja respekten för mänskliga rättigheter och territoriell integritet. Vill vi ha fortsatt krig och fler erövringar eller vill vi stoppa det?

Vi kan vika oss för Kremls hot mot den fria världen som med Nazityskland 1938 och hoppas att angriparen denna gång låter sig nöjas om han får de delar av Ukraina, Moldavien och Georgien som redan ockuperats – eller så står vi upp för de ideal som vi alla anammat som en del av vårt medlemskap i FN. Det är väldigt lätt att vara generös med andra länders mark och folk. Jag hoppas att våra grannländer inte resonerar på samma sätt som Krister Enger den dag Sverige invaderas.

Valet borde vara uppenbart. De som vill att våra barn ska kunna leva i trygghet i en demokrati bör, i stället för att sprida Kremls budskap, stödja det ukrainska folkets kamp för sin existens.

Menar Krister Enger att det skulle bli en bättre värld om ”USA:s dominans bryts” och Ryssland och de endast fyra länder som aktivt stödjer dem – det vill säga de blodbesudlade diktaturerna Iran, Syrien, Belarus och Nordkorea – får ett ökat inflytande i världen? Oavsett vad man anser om USA torde alternativet te sig oerhört skrämmande.

