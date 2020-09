SVT Nyheter bevakar klimatfrågan ingående och ur flera perspektiv. Sedan årsskiftet är en av Sveriges mest kunniga journalister, Erika Bjerström, klimatkorrespondent och vår grävredaktion har under året gjort flera viktiga och prisbelönta avslöjanden om klimatfrågan.

SVT Nyheters granskning om fartygens höga utsläpp av växthusgaser, dubbelt så höga som den officiella statistiken visar, belönades för några dagar sedan med priset Guldspaden.

I en insändare i DN (20 september 2020) oroar sig Elisabeth Holm och Kerstin Hamberger för att vi på SVT Nyheter skulle ta intryck av kampanjer från klimatskeptiker i vår rapportering. Jag kan lugna alla DN:s läsare med att så är det inte.

SVT Nyheters journalistik grundar sig på vedertagen forskning. Vi gör oberoende och opartisk journalistik där vi tar in många perspektiv. Att konspirationsteoretiker skulle ges lika stort utrymme som forskare är felaktigt.

Människans påverkan på klimatet är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Det är jag överens med insändarskribenterna om. Vi rapporterar om klimatfrågan i Rapport, Aktuellt, Agenda, Lilla Aktuellt, på svt.se och i många andra program på SVT.

Mina kollegor på programmet Vetenskapens värld gör exempelvis också de ett omfattande journalistiskt arbete om klimatet. Utan tvekan är klimatkrisen en utmaning för hela samhället, också journalistiken. Vi analyserar hela tiden hur klimatbevakningen ska bli en än mer integrerad del av all nyhetsbevakning.

Watergateavslöjaren Carl Bernstein har sagt att journalistiken ska söka efter ”The best obtainable version of the truth”, alltså den bästa möjliga versionen av sanningen. Det är ett ideal som vi håller högt på SVT Nyheter.