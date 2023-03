Insändare. Svar: ”Vår hantering ledde till tusentals förtida dödsfall”

Roland Andersson (15/3) tittar på överdödlighetstrender för Sverige, förlorar sig i data och glömmer att det handlar om en jämförelse mellan länder. Det är dessutom inte svårt att se att det finns andra faktorer bakom skillnaderna i överdödlighet än ländernas pandemihantering.

Till exempel är det tydligt även i de skakiga siffrorna i Svenska Dagbladet att bnp per capita har ett negativt samband med överdödlighet: Bulgarien, Slovakien och Polen ligger högst, de hör också till de länder som har lägst bnp per capita i EU. De rikaste länderna som Luxemburg och de nordiska är de som klarat sig lindrigast. Och bnp per capita är givetvis inte den enda. Vi vet det här egentligen men glömmer bort det i glädjeyran när vi får syn på en rankning som visar att vi ligger bra till.

Men om vi nu tycker om att titta på överdödlighet så finns det fler kurvor att plocka fram ur publikt data. Nedan visas överdödligheten i procent för oss och våra nordiska grannar under 2020–2022. I denna framställning har hänsyn tagits till demografiska trender. Här är dessutom inte allt komprimerat till en siffra, utan vi kan följa vad som faktiskt har hänt:

Pandemins två första vågor under våren och hösten 2020 är uppenbara i Sveriges data, men är små eller saknas helt i övriga Norden. Under 2021 vaccinerades befolkningarna och därefter fasades de flesta pandemiåtgärderna ut, så det är naturligt att eventuella skillnader med tiden jämnas ut, vilket också skett. Men att ländernas kurvor åter närmat sig varandra betyder naturligtvis inte att det inte spelade någon roll att Sverige under lång tid legat så mycket högre. Tusentals människor dog tidigare än de annars skulle ha gjort.

Anhängare av Sveriges hantering måste därmed kunna förklara för anhöriga till alla dessa avlidna att deras för tidiga död på något sätt tjänade ett högre syfte. Anhängarna kan dock inte åberopa att vi i stället bevarat vår frihet och haft mindre restriktioner, för det har vi inte: över tid har vi snarare levt med mer begränsningar än våra grannländer, men de satte in distinkta åtgärder tidigt i början av varje uppgång, kunde snabbare få ner smittan och sänka garden igen. Eftersom smittan ökar exponentiellt gör några veckor stor skillnad. Vi väntade i stället tills vi hade mycket hög smittspridning och tvingades ha kvar begränsningar under lång tid.

Så även om man specifikt bara tittar på överdödligheten så finns allvarliga invändningar mot Sveriges hantering av coronapandemin, men huvudbudskapet med min förra insändare var att vi behöver se mycket bredare än så. Om vi fortfarande håller oss till utfallet så har vi uppenbarligen omfattande pågående långtidssjuklighet i befolkningen orsakad av covid, som det finns skäl att misstänka är mer utbredd i Sverige än hos våra grannar på grund av den höga smittspridning vi haft. Omfattningen av postcovid har dock det offentliga varit påfallande ointresserat av att ta reda på.

En central punkt som verkar skilja kritiker och försvarare av Sveriges hantering är att vi kritiker inte ensidigt tittar på ”facit” som Roland Andersson kallar det, utan följt vad de ansvariga i olika lägen gjort och sagt givet vad som vid tillfället var känt. Gör man det är det tyvärr hopplöst att få ihop hanteringen till något förnuftigt. Att gå igenom allt detta är omöjligt i en insändare som denna men den stora mängden fundamentala brister måste vara uppenbar för var och en som följt pandemin någorlunda vaket. Dessa måste förbättras. Roland Andersson får alltså stå ut med ”klagolåten” även fortsättningsvis, eller ännu hellre stämma in i den.

