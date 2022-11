Insändare. Svar: ”Värme från hushållsel avlastar annan uppvärmning”

Svar till Andreas Brun Hansen och Hans Öberg gällande min insändare:

● Värmepumpar: Det är bra att vi är överens om värmepumpens förtjänster, men alla som ännu inte installerat någon sådan bör få korrekta råd.

● Sommaren: Lampor är förvisso energiförbrukare under högsommaren, då vi inte har nytta av deras värme. Men enligt väderstatistik är det bara under en tiondel av året som utomhustemperaturen överskrider önskad inomhustemperatur. Då sker en förbrukning, men inte annars. Dessutom är det ljust i Skandinavien under sommaren. Om vi då bara utnyttjar en tiondel av den normala belysningselen blir förbrukningen ytterligare tio gånger mindre. På kartongerna till lågenergilampor hävdas att 80 procent av energin sparas, men sanningen är hundra gånger mindre.

● Standby-läge: Om Andreas Brun Hansens apparater, i motsats till specifikationerna, utvecklar 20 watt i stand-by, så utgör det en förbrukning under en tiondel av året. Det blir 2 watt i genomsnitt. Att säga att 2 watt är en ”energibov” tycker jag nog är ”helt fel”.

● Frysen: När det gäller avfrostning av frysen för Hans Öberg ett resonemang som är principiellt rätt, men som saknar numerisk relevans. Bakom en frys är det ett par grader varmare än i köket. En temperaturhöjning med en tiondel, som verkar mot en mycket begränsad yta, ger ingen nämnvärd höjning av värmeutflödet även om den står mot en yttervägg.

När det gäller taklampan på övervåningen blir det ännu mindre. Där är temperaturskillnaden endast en grad och ytan är i de närmaste obefintlig.

Observera att de ordinarie värmeelementen sitter praktiskt taget alltid på en yttervägg. Det är i så fall där ”spillvärme” går genom väggen i betydligt högre grad. Apparater och lampor ger ingen spillvärme och är mer ”optimala” än värmeelementen eftersom de är spridda i huset.

● Temperaturreglering: Temperaturen regleras av huvudvärmekällans termostat, som inte behöver vara särskilt snabb. Värme från hushållsel uppstår inte plötsligt och ger inte en temperaturhöjning. Statistiskt ligger den där hela tiden och varierar, men är över tid tämligen konstant. Lika ofta som den överstiger medelvärdet, underskrider den medelvärdet. Den avlastar den ordinarie värmekällan, som därmed kan minskas med motsvarande medelenergi.

Så svarar du på insändare och kommenterar