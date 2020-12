Insändare. ”Svårt sjuka barn drabbas när vårdpersonal flyttas”

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna vårdas de svårast sjuka barnen i Stockholm. Barn som behöver få en ny lever, barn som behandlas för aggressiv cancer eller som måste stamcellstransplanteras för att överleva. Barn med så svåra infektioner att de ibland kräver specialiserad barnintensivvård, barn med komplicerade medfödda syndrom, barn med komplexa hjärtfel och svårt sjuka nyfödda.

Dessa barn kan inte vårdas någon annanstans i Stockholmsregionen, kanske inte någon annanstans i hela Sverige. Det har de sista åren oftast varit fullbelagt på de vårdavdelningar där barnen vårdas av specialiserad personal utbildad inom barnsjukvård.

Det är inte heller ovanligt med så kallade överbeläggningar, det vill säga att det vårdas fler barn på en avdelning än vad det egentligen finns personal för. Ofta behöver sjuka barn flyttas mellan sjukhusen i Huddinge och Solna, dit det för stunden finns en ledig plats.

Särskilt gäller detta under den period då extra många virusinfektioner vanligen cirkulerar ute i samhället, i regel från december och en bra bit in på våren. Om nuvarande säsong följer mönstret från tidigare år är vi snart på väg in i den perioden. Samtidigt har i veckan en av två akutvårdsavdelningar för barn stängts i Huddinge.

Ett stort antal sjuksköterskor, undersköterskor och läkare ska i stället efter beslut i Region Stockholm arbeta inom vuxensjukvården, främst med covidpatienter. Av denna anledning har även alla icke-akuta operationer av barn ställts in och personal flyttats från den redan hårt ansträngda neonatalsjukvården.

Vi befinner oss mitt i en pandemi. Vården har sedan i våras stått inför stora utmaningar med att ställa om, ställa in, skala upp. Belastningen inom flera olika sektioner har varit enorm.

Många vill hjälpa till och stötta upp där de kan och där de bäst behövs. Det är högst motiverat att resurser flyttas till covidvården från andra områden inom sjukvården. Vissa operationer, behandlingar och besök kan skjutas upp utan att det innebär någon omedelbar risk eller lidande för patienten.

Även vi som arbetar inom barnsjukvården vill givetvis vara solidariska med våra hårt slitande kollegor inom covidvården och avvara den personal vi kan. Men de barn som behöver vård på en akutvårdsavdelning kan inte vänta ett par månader. De är akut sjuka här och nu.

De kan inte hänvisas någon annanstans. Och de barn som väntar på en operation har ofta redan väntat länge och är inte sällan beroende av ingreppet för att ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, undgå lidande eller undvika komplikationer på längre sikt.

Det finns ett stort utbud av sjukvård i Stockholm. Från politiskt håll har valfrihet och tillgänglighet varit ledord. Vi har skattefinansierat vårdval inom ett flertal områden, från allmänmedicin till ortopedi, ögonsjukvård, gynekologi, öron-, näsa- och halsmedicin samt barn- och ungdomsmedicin.

I takt med ökad privatisering har resurserna som blivit kvar till de stora akutsjukhusen i offentlig regi sakta men säkert gröpts ur. Devisen har varit att en större andel av patienterna ska vårdas utanför sjukhusen.

Därmed ska också en större andel av pengarna gå till öppenvårdsmottagningarna i privat regi. Detta har säkert i många fall ökat tillgängligheten för den som efterfrågar en snabb läkarbedömning, ofta av förhållandevis lindriga tillstånd som sällan kräver inneliggande sjukhusvård.

Samtidigt finns dock en stor grupp patienter kvar, som inte har förmånen att välja vilken aktör som ska utföra deras sjukvård. De som är så sjuka att de oundvikligen måste vårdas på sjukhus.

De har i praktiken inget vårdval alls. De kan bara hoppas på att väntetiden på akutmottagningen inte är så lång att de hinner försämras innan de får träffa en läkare och att det finns en sängplats någonstans, på något sjukhus i regionen, om de måste läggas in.

Dessa patienter kan inte hänvisas från de offentliga sjukhusen till någon aktör inom vårdvalet. Men oavsett hur stort trycket på akutsjukhusen är har aktörerna inom vårdvalet sina avtal intakta och sina inkomster från skattemedel säkrade.

I avtalen som skrivits mellan regionpolitiker och privata vårdgivare tycks det inte stå något alls om att dessa aktörer förväntas bidra i händelse av exempelvis en pandemi. Det enda som kan göras är att ”föra dialog” om huruvida aktörerna inom vårdvalet kan tänka sig att på frivillig basis frigöra personal till covidvården på sjukhus.

Region Stockholm beslutade i veckan att erbjuda extra ersättning till privata vårdgivare som kan tänka sig att låna ut personal till akutsjukhusen samt att skjuta upp delar av den icke-akuta vården hos samtliga vårdgivare. Det återstår att se vilka effekter detta får.

I nuläget har vi en situation där en akutvårdsavdelning för barn tvingas hålla stängt. Alla icke-akuta barnoperationer har ställts in eftersom specialiserad barnpersonal måste stötta den hårt ansträngda covidvården.

Barn blir tyvärr inte sjuka i mindre utsträckning bara för att en pandemi pågår. De barn som har kroniska sjukdomar eller drabbas av svåra infektioner och andra akuta tillstånd kommer fortfarande behöva sjukhusvård.

Vart de ska ta vägen när vårdplatserna försvinner är det nog ingen som kan svara på. Vi behöver ges möjlighet att åter öppna den nu stängda akutvårdsavdelningen.

Vi önskar att man från politiskt håll tydligt signalerar att även de privata aktörerna, vars verksamhet finansieras med skattemedel, förväntas bidra med personal till covidvården i samma omfattning som offentlig vård. Detta skulle öka möjligheterna att både klara bemanningssituationen inom covidvården och minimera de potentiellt negativa konsekvenserna för akut sjuka barn i vår region.