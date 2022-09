Insändare. ”Svartmålningen av kärnkraft måste upphöra”

VAL 22

Kärnkraft är det energislag som har lägst utsläpp av växthusgaser per producerad energi och under sin livscykel orsakar minst antal döda per producerad energi.

Ändå fortsätter svartmålningen av detta energislag som till skillnad från de väderberoende är planerbar och tillgänglig när sol och vind lyser med sin frånvaro.

De 15 000 dödsfallen i Fukushima orsakades av tsunamin, bara ett av olyckan i själva kärnkraftverket. Kärnkraft har blivit ett slagträ i den vanliga höger-vänsterdebatten, men passar sällsynt illa att politisera.