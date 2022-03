Insändare. ”Sverige bör skicka bättre vapen till Ukraina”

Min värnplikt genomfördes på P18 på Gotland och följdes av en FN mission i Bosnien, totalt 16 månader av leda, helt inriktad på att slå ut stridsvagnar. Jag utbildades på Bill-roboten vars efterföljare heter Robot 57.

Stridsvagnen är markens motsvarighet till jaktflyget. Den har våldsautonomi inom området den behärskar. Vanliga fotsoldater i dess närhet är kanonmat.

Robot 57 – som utomlands går under namnet Nlaw (Next generation light anti-tank weapon) – är utvecklad av svenska armén för att bekämpa stridsvagnar. Den bärs av en man och består av en meterlång tub som väger cirka 12,5 kilo. Inne i tuben finns roboten.

På tuben sitter ett sikte, du siktar in dig, trycker av och behåller målet i sikte i cirka tre sekunder. Målet är då inprogrammerat i roboten som så att säga ”hittar själv”. Soldaten kan slänga den tomma tuben och springa bäst benen bär under tiden far roboten iväg mot stridsvagnen 600–800 meter bort.

En soldat beväpnad med en tub som väger drygt 12 kilo kan alltså eliminera en stridsvagn med en vikt av 45 ton upp till 800 meter bort. Det är förmodligen ett av världens bästa antistridsvagnsvapen, en pansarvärnets drottning och ett vapen som har potential att ändra spelplanen i en krigssituation.

De pansarskott Sverige som levererat har en effektiv skottvidd på 250 meter. Det är ett enkelt vapen som avfyrar en projektil som tränger igenom cirka 40 centimeter pansar.

Att på 250 meters avstånd skjuta och få en fullträff på en stridsvagn är förenat med livsfara, risken att stupa är stor när stridsvagnen besvarar elden. Det är ett ”Che Guevara- vapen” som kan användas vid gerillaöverfall mot lättare stridsfordon.

Regeringen har brutit ett långvarigt tabu genom sin vapenleverans till Ukraina. Det är ett beundransvärt beslut, men dess inverkan på slagfältet i Ukraina har nog begränsad effekt.

Det strålande mod Ukraina och dess president Volodymyr Zelenskyj har visat har skapat en möjlighet till initiativ. Ukrainarna har stoppat den ryska inmarschen, men måste nu även bryta dess udd.

Sverige och andra västländer har under lång tid stött Ukraina, vilket Putin är medveten om. Vissa menar att vi har sått i vind, Ukraina får nu skörda i storm.

Sverige har ett starkt egenintresse i att stoppa Putin. Den giftspindeln suger sin näring ur andras länders olycka och underkastelse. Besegras Ukraina kommer han lystet spana efter nya byten och glömmer nog inte en enda av dem han uppfattar som fiender.

Kan vi nu hejda förbrytarens seger i Ukraina är det en seger för oss alla. Det ligger i Sveriges intresse, och för en gångs skull kanske vi bör spänna bågen ordentligt, även om det knakar.

Det enda språk besten förstår är käppens vinande och i vårt fall heter käppen Robot 57. Vi bör verka, direkt eller indirekt, för att den kommer Ukraina till godo och vars modiga män och kvinnor kan låta den dansa över odjurets rygg.