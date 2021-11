Insändare. ”Sverige klarade pandemins andra våg väl”

Pandemin har dragit in över Europa i vågor. Den första vågen klingade ut under sommaren 2020. Under hösten rullade en andra våg in.

I Sverige och några andra länder kan man identifiera en tredje våg ungefär vid årsskiftet. Gemensamt för dessa länder är att smittan klingar av under sommaren. För att jämföra smittvågorna med andra länder bör man se de två senare vågorna som en våg som sträcker sig från sommar till sommar.

Det finns en tydlig skillnad mellan första och andra vågen. Under den första vågen drabbades bara länder i västra Europa, inklusive Sverige, medan i stort sett alla länder i mellersta och östra Europa lyckades stoppa smittan.

Under den andra vågen drabbades alla Europas länder. De länder som lyckades stoppa smittan under första vågen misslyckades med det under andra vågen med undantag av Norge och Finland.

För att jämföra hur länder klarat pandemin, kan man använda antalet döda per 100 000 invånare som nyckeltal. I diagrammet nedan ingår 32 länder med mer än 1 miljon invånare och visar dödstalen under den andra vågen. Det saknas ett fåtal länder i östra Europa, såsom Ryssland och Ukraina.

Under den första vågen drabbades i stort sett bara åtta länder i västra Europa, inklusive Sverige. I denna grupp ingår alla stora länder utom Tyskland. Om man rangordnar länderna efter dödsfall ligger Sverige på femte plats.

Under andra vågen, från sommaren 2020 till sommaren 2021, var antalet döda mycket högre än under första vågen. Inget land registrerade färre döda under denna fas.

Tyskland drabbades till exempel under andra vågen av nio gånger så många döda som under den första. De klarar sig dock fortfarande bäst av de stora länderna.

Av 32 länder ligger Sverige på plats 26. Sverige har alltså klarat andra vågen väl.

En annan viktig slutsats man kan dra är att de åtgärder som i centrala och östra Europa fungerade väl för att stoppa smittan under första vågen, gjorde det inte under den andra vågen. De åtgärder Sverige vidtagit under den första vågen gav bra effekt under den andra.

I debatten fokuserar många fortfarande på de brister som fanns i början. De skall naturligtvis åtgärdas. Men minst lika viktigt är bedöma hur man klarat svårigheterna.

Sjukvården i Sverige har under covid-19-pandemin genomgått tre stora omställningar.

● Sjukvården klarade hanteringen av dem som krävde sjukhusvård mycket bra.

● Skapandet av resurser för storskalig testning som gjordes under den första vågen var omgärdat av svårigheter men när andra vågen rullade in fanns resurserna på plats.

● När det var dags för vaccinering hade man lärt sig och klarade upptrappningen utan större initiala problem.