Den svenska strategin för att hantera konsekvenserna av covid-19 diskuteras intensivt. Även om flertalet experter anser att det är för tidigt att utvärdera vilken strategi som är den bästa får politiker och Folkhälsomyndighetens experter ofta frågor om varför de svenska dödstalen är högre än i de övriga nordiska länderna.

En svårighet när den svenska strategin ska utvärderas är att det är så stora skillnader inom landet. Region Stockholm står för mer än hälften av de svenska dödsfallen.

Om man delar upp Sverige i två ”länder” – landet ”Stockholm” och landet ”Sverige utanför Stockholm” – blir bilden av den svenska strategin väldigt annorlunda. Landet ”Stockholm” har cirka 2,3 miljoner invånare. Där hade 1.733 personer hade avlidit, enligt uppgift på Folkhälsomyndighetens hemsida den 14 maj. Det innebär att det var 0,75 avlidna per 100.000 invånare.

För landet ”Sverige utanför Stockholm” var siffran 0,22 avlidna per 100.000 invånare. Det är förvisso mer än Danmarks 0,09 och Norges 0,05 avlidna per 100.000 invånare, men det är betydligt mindre än Sveriges genomsnittliga dödstal på 0,35 avlidna per 100.000 invånare. Man kan också konstatera att det är större dödlighet i landet ”Stockholm” än det är i Storbritannien, som har 0,51 avlidna per 100.000 invånare, enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten EDCD.

Frågan som inställer sig är varför det är så stor skillnad mellan de bägge ”länderna” ”Stockholm” och ”Sverige utanför Stockholm”. En del av förklaringen kan sannolikt vara att Stockholm mestadels består av storstad.

Det kan dock inte vara hela förklaringen eftersom vi i övriga landet har landets två andra storstäder Göteborg och Malmö, som har betydligt lägre andel avlidna än Stockholm. Skåne har så lite som 0,09 avlidna per 100.000 invånare, vilket är detsamma som i Danmark.

Jag tror inte heller att invånarna i landet ”Stockholm” generellt varit sämre på att följa Folkhälsomyndighetens råd. Rimligen handlar det således om någon annan bakomliggande faktor som gör att skillnaderna är så stora.

Detta resonemang innebär också att det blir svårt att fullt ut jämföra dödligheten i Sverige med våra nordiska grannländer. Uppenbarligen finns det bakomliggande faktorer av stor betydelse som inte har att göra med vilken strategi som landet valt mot viruset.