Insändare. ”Ta Finland i handen och sök medlemskap i Nato”

Gång på gång hör vi statsminister Magdalena Andersson (S), utrikesminister Ann Linde (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttala mantrat att ”Sveriges alliansfrihet har tjänat oss väl”. Ja, vi har haft tur och ibland har turen haft hjälp av att vi då haft ett relativt starkt försvar, som gjort kostnaden att anfalla Sverige högre än fördelarna.

Så var det under andra världskriget. Under kalla kriget fördes en politik som utåt verkade neutral, men som i hemlighet byggde på dolda överenskommelser med främst USA. Samtidigt strösslade socialdemokratiska koryféer medier med uttalanden typ ”de baltiska staternas situation är en sovjetisk angelägenhet” (Sten Andersson) och ”ska vi inte tro på Kosygin när han lovar att Sovjet inte går in i Tjeckoslovakien ?” (Tage Erlander).

Allt detta i en värderingsfri ”lika goda kålsupar”-anda, som i dag skulle betyda att vi skulle känna samma närhet till Europas demokratier och USA som till Ryssland och Kina.

Nu visar Ryssland med eftertryck att man känner sig fri att angripa ett icke Nato-land, trots Natos, EU:s, ”västs” och Sveriges ordrika – men kraftlösa – fördömanden. Man är på goda grunder säker på att ett ingripande från Nato inte kommer att ske.

Sverige har edan länge insett att vi inte kan försvara oss själva och därför steg för steg byggt upp relationer och samarbeten med andra länder. Detta har skett till den grad att ingen sansad bedömare kan se oss som neutrala. Det gör inte heller Ryssland, som ändå vill ålägga oss ett löfte att för alltid avstå från en Nato-anslutning.

Angreppet på Ukraina visar med all tydlighet att ett land utan försvarsgarantier kan stå ensamt när det verkligen gäller. Natos artikel 5 är tydlig. Ett angrepp på ett Nato-land är ett angrepp på hela försvarsalliansen.

Det räcker att lyssna på CNN eller BBC World i fem minuter för att få höra Stoltenberg, Biden, Blinken, Johnsson, Macron med flera tydligt uttala att ”every inch” av Nato-territorium ska försvaras.

Samtidigt uttalas det självklara att icke-medlemmar – hur gynnad ställning de än har – inte kan räkna med denna garanti. Ukraina är ett tydligt exempel. Av någon anledning framgår detta inte lika klart i svenska medier – och inte alls i socialdemokraternas retorik.

Nu ska det erkännas att Sveriges läge och Ukrainas inte är detsamma. Men det är inte vår förtjänst – utan Norges. Nato inser mycket väl att det inte går att försvara Norge och den strategiskt mycket viktiga norra Atlantkusten/Nordkalotten om Sverige skulle falla. Därför stämmer det nog att vi i skapt läge skulle få hjälp, och det är bra att sådan förbereds. Men det är knappast hedersamt eller ideologiskt acceptabelt utan fegt.

Sverige borde ha gått med i Nato för länge sedan. När så inte skett kan man ha viss förståelse för att inte göra det i det skede där spänningen var under uppbyggnad och ett sådant beslut kunnat hindra diplomatiska lösningar. Men nu har Ryssland spelat ut sitt kort och visat att ingenting står i vägen för dess aggression.

Det är därför rätt läge att ta Finland i handen och i samverkan söka inträde i Nato. Det skulle vara en åtgärd som visar Putin att hans hot och gangsterfasoner inte lönar sig – utan tvärtom!