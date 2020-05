Covid-19 är en respiratoriskt överförbar sjukdom, vilket innebär att viruset förs in i kroppen via näsan och munnen. En nysning kan ge droppsmitta på mer än en meters avstånd. Det är något som större delen av världens befolkning nu känner till och förhåller sig till. Skyddet mot detta är munskydd, skyddskläder och social distansering.

På global nivå för att nå världens stora befolkning med politiska ledare som styr sina länder utifrån olika förutsättningar och maktstrukturer är detta klokt. Detsamma gäller de olika starka religösa inriktningar som råder i världen. Då är det budskapet det enda sättet att få befolkningen på jorden att enkelt förstå faran med coronaviruset.

Det som gör mig bekymrad är att vi i Sverige, världens mest sekulariserade land med en öppenhet om sex, inte ger tilläggsinformationen att förförelsakten till sex med kyssar och djupkyssar ger enorma överföringar av virusmängder av covid-19. Munslemhinnan är en av de slemhinnor i kroppen som har mest kärl, vilket betyder att virusmängder via tungor, vid djupkyssar, näsa mot näsa transmitteras med stor kraft, friktion under en lång tid rakt in i kroppen och in i lungorna och i kroppen.

Viruset kan kräva respiratorvård även om smitta skett på en meters avstånd, men det ökar enormt vid närkontakt mun till mun och därtill under en längre tid.

Jag har till virusforskare som ägnar sig åt dessa frågor och som föredömligt fått ut budskapet om social distansering diskuterat detta och bett att detta ska föras ut. Tyvärr vill eller vågar man inte ge denna tilläggsfakta med tydlighet.

Även om det i resten av världen kan vara svårt prata om kyssar och sex är sexualitet något som hela världens befolkning har gemensamt. Sexualiteten är urkraft som driver släkter vidare, generation efter generation.

Många människoliv skulle kunna sparas och intensivvårdsplatserna inte belastas om den sexuellt aktiva delen av befolkningen i Sverige fick denna tilläggsinformation. Det är svårt ta till sig distansering från sex och närkontakt om inte experter och politiska ledare i Sverige talar klarspråk.

Hur kan vi glömma kampen mot hiv? Jag har i över 30 är stått på barrikaderna mot hiv och aids. Redan 1987 gick jag in i kamporganisationen Läkare mot aids och från 1987 därtill byggt upp stiftelsen Läkare mot aids forskningsfond.

Jag var med 1984 när fyra infektionsläkare vid Roslagstulls sjukhus – Linda Morfeldt, Lars Moberg, Anders Karlsson och Geo von Krogh – tog saken om hiv/aids i egna händer och skapade Läkare mot aids. De satt för egna pengar in helsidesannnonser i DN och SvD med sex frågor och fem svar om aids. Med denna insats fick dessa läkare samhället att mobiliseras och skapade förståelse för smittvägarna av hiv-viruset långt innan myndigheter agerade.

Det Läkare Mot aids lyckades med var att prata om svåra frågor. På den tiden fanns ovilja att förstå homosexualitet som en naturlig, likvärdig sexualitet. Många av dagens politiker och andra makthavare var knappt födda då eller var bara barn och har glömt eller inte förstått hur svårt det var att prata om sexuellt överförbar smitta då. Dessutom kunde på 70-, 80- och 90-talet inte sex diskuteras på samma sätt.

Nu är det 2020 och vi måste vi tala klarspråk. Covid-19 är ett respiratoriskt överförbart virus via droppsmitta som än mer effektivt överförs via närkontakt mun till mun och kyssar. Ju närmare människor är varandra ju större virusmängder av covid-19 överförs.