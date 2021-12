Insändare. ”Tensta är i akut behov av fler parkeringsplatser”

Att regeringen och kommunen utnyttjar de svagaste medborgarna är absurt. Vi som bor i Tensta har redan problem med trångboddhet. Att ha problem med parkering är nästan lika jobbigt.

Om man bor i Tensta finns det nästan ingen möjlighet att hitta parkering. Som hyresgäst måste man stå i kö i flera år för att få en parkeringsplats som man betalar hyra för månadsvis. Kommunen har gjort alla parkeringar till besöksparkeringar där hyresgästerna blir tvungna att betala 75 kronor per dygn för att ha någonstans att parkera, vilket är orimligt. Om man glömmer att betala får man 900 kronor i böter.

Jag har bott i Tensta som hyresgäst i två veckor och har redan fått två parkeringsböter. Jag betalade för parkeringen, men glömde att förlänga parkeringstiden. Det handlade om några minuters försening.

Tidigare bodde jag i Bandhagen och där kostade parkeringen 49 kronor per dygn. Man kunde även betala för en hel månad via en app och det kostade cirka 500 kronor per månad.

Många som bor i Tensta har skulder hos kronofogden på grund av parkeringsböter. De som bor där har ofta dålig ekonomi. Varför är parkeringsmöjligheterna så olika på olika platser i Stockholm och varför gör man det så svårt för dem som har de sämsta lönerna?

Kommunerna och politikerna ska jobba för medborgarnas bästa och göra livet så svårt för dem att de blir tvungna att skuldsätta sig. Som trogen medborgare och skattebetalare känner jag mig besviken och orättvist behandlad. Vi kräver att man hittar en lösning på vårt problem. Den bästa lösningen vore att göra som på andra områden där man kan betala 49 kronor per dygn eller 500 kronor för en månads parkering.