Med konkurser, krispaket, personliga tragedier och stor ovisshet är det en utmaning att orka höja blicken. Samtidigt är det just nu som behovet av nytänkande och visioner är som störst. I tider som skakar om och ställer sådant som ofta tas för givet på ända tvingas vi fundera på vad som är viktigt och hur vi önskar att framtiden ska se ut.

När många företag går på sparlåga och individer hamnar i social distansering bromsar samhällsmaskineriet. För andra verksamheter råder kraftig överhettning och förutsättningarna är hårt ansträngda.

Till detta kan läggas att den dramatiskt förändrade situationen också kullkastar tidigare uppfattade självklarheter som att alla barn och ungdomar går till skolan och de flesta vuxna arbetet, att kollektivtrafiken rullar, att vi kan besöka släkt, vänner och lyssna på Håkan Hellström på Ullevi. Att i denna turbulenta tid önska sig en snabb återgång till ”normalläget” är fullt förståeligt.

Men är det tillbaka till status quo som vi snabbast möjligt ska återvända? Tuffa tider öppnar också för nytänkande.

Redan nu finns många exempel på kreativa lösningar som utvecklas med raketfart. Det handlar om alltifrån företag som ställer om och försöker möta en efterfrågan styrd av ändrade behov till digital distansanpassning och nya mötesformer för olika verksamheter.

Enskilda individer byter arbetsuppgifter. Andra bestämmer sig för att på nya sätt ställa upp för medmänniskor som behöver hjälp. Här finns många värdefulla erfarenheter och lärdomar som kan följa med in i ett kommande ”nyläge”.

Oavsett om önskan är att gå tillbaka till det gamla eller mot något nytt förenas vi i att det sällan har tänkts, tyckts och pratats så mycket om samma saker som denna vår. Situationen är unik.

Många känner oro och rädsla. Mycket energi läggs på att kritisera och ifrågasätta. Andra ser möjligheter och söker nya vägar.

All denna tankekraft borde användas på ett kreativt och konstruktivt sätt. Låt coronapandemin bli det som förenar oss kring de värden och grunder vi vill värna. Det borde också leda till utveckling och en katalysator för förändring på både individ- och strukturnivå där så är önskvärt.

Politiken bör omgående ta initiativ till en framtidskommission som ges i uppdrag att tänka stort inom alla samhällssektorer. Hur ska morgondagens transporter, sjukvård, produktions- och konsumtionsmönster se ut? Hur ska vi fatta beslut och samarbeta nationellt och internationellt, ta del av sport och kultur och till vad ska vi utbilda och fortbilda oss?

Låt kommissionen, med både lokal och nationell förankring, ge inspel till förslag om vad vi ska ta med, vad vi ska lämna och vad vi ska utveckla in i ett hållbart samhällsbygge. Bjud in alla – ung som gammal - att sätta ord på sina tankar. Konkreta förslag, likväl som frågor där svaren ännu saknas, kan samlas in digitalt och för de som så önskar med papper och penna.

En framtidskommission kan i tider av kris bli ett positivt, gemensamt projekt med hög grad av delaktighet. Använd det bästa i den svenska modellen präglad av tillit till både beslutsfattare och varandra som en fantastisk grund och möjlighet att bygga vidare på.

Spänn bågen högt och låt träffbilden vara öppen. Vad har vi att förlora?