Insändare. ”Tillsätt en tribunal för att utreda pandemins dödsfall”

Staten bör tillsätta en tribunal för att utreda Sveriges höga dödstal i äldrevården under coronapandemin. Inte ett enda av tusentals dödsfall har gått till domstol.

Dödstalen var i början på pandemin betydligt högre jämfört med andra länder. Genom medier och vittnesmål vet vi att det förekom att äldre låstes in på sina rum. De fick ligga smutsiga och ovårdade utan att ha fått någon individuell läkarbedömning av sina medicinska vårdbehov enligt gällande regelverk. Detta bör utredas av tribunalen. Förekomsten av beslut fattade i strid mot med vetenskap och beprövad erfarenhet bör också utredas.

Redan i november 2020 kritiserade generaldirektör Sofia Wallström vid Inspektionen för vård och omsorg den låga vårdnivån:

● En tydlig brist på kompetens konstaterades inom alla personalkategorier i vården.

● Stora brister i journalföringen uppmärksammades.

● Det förekom att dokument inte gick att läsa, om de över huvud taget fanns att tillgå.

● Felaktiga beslut fattades, vilket innebar att opiater kom att användes inom äldrevården i en sådan omfattning att antalet avlidna var alldeles förfärande höga.

Anhöriga lever fortfarande i ett vakuum och frågar sig varför deras far- och morföräldrar inte fick all nödvändig medicinsk hjälp. Därför måste staten skyndsamt tillsätta en tribunal för att utreda de höga dödstalen i äldrevården under pandemin.

