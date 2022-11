Insändare. ”Tjejer måste sluta normalisera sex utan samtycke”

Dagligen matas vi med information från nätet. Vi skrattar, vi lär oss och vi blir upprörda. Våra hjärnor arbetar hela tiden.

Jag var inne på appen Tiktok för några dagar sedan och såg nånting jag inte kunnat sluta tänka på. En dansande tjej, med ett leende på läpparna. Ovanför henne står ”Thinking my worst kink would be choking” (”Tänker att min värsta fetisch är att gilla strypsex”).

Efter det skrattar hon och förkortningen CNC dyker upp, som står för Consensual Non-Consent (sex utan samtycke). Kommentarsfältet var fyllt med skrattande emojis och tjejer som kunde relatera.

Detta fenomen, som även verkar finnas i Sverige, kan komma från självupplevda trauman, och det är inte min mening att förminska personer som blivit utsatta. Självklart är det olika hur man bearbetar sitt trauma, men man borde tänka steget längre och fundera över hur det når ut, vem det når ut till och hur det framstår.

Jag tänker på offren. De som inte ens orkar gå upp ur sängen för att göra en Tiktok. Jag tänker på killarna som är med tjejer som ”tycker om” detta. Vad ger det för bild till dem? Hur gör de med nästa tjej de är med?

Jag tänker hur sjukt det är att publicera och ”dansa bort”. Sex utan samtycke är inget kul eller quirky (udda). Jag tänker på nästa tjej och jag tänker på killen som tror att han gör rätt. Jag tänker på tjejerna och kvinnorna runtom i världen som inte ens orkar gå upp och göra en Tiktok på grund av depression, trauma och sex utan samtycke. Så tjejer, sluta normalisera sex utan samtycke!

