Insändare. ”Upphäv dödsdomen för fängslade KI-forskaren”

Läget för den fängslade forskaren Ahmadreza Djalali, forskare vid Karolinska institutet, är fortfarande akut, och om inget görs snart riskerar han att dö i iranskt fängelse trots att inga bevis för att han gjort sig skyldig till brott lagts fram.

Djalali dömdes 2017 till döden för spioneri, men nekar till anklagelserna och säger att den bekännelse han tidigare avgivit var framtvingad under tortyr. Rättegången var mycket bristfällig och inga bevis presenterades. Avrättningen har upprepade gånger skjutits upp men sedan november har Djalali varit isolerad i en minimal cell under tortyrliknande förhållanden och under ständigt hot om avrättning.

Nu är hans fysiska och psykiska hälsa så dålig att han riskerar att dö i sin cell innan själva dödsstraffet verkställs. Vi i Amnesty har länge arbetat för att kräva att Djalalis dödsdom upphävs och att han ska friges. Men med anledning av det akuta hälsoläget kan vi inte längre vänta, därför uppmanar vi statsminister Stefan Löfven (S) och utrikesminister Ann Linde (S) att vidta förnyade åtgärder och samordnade ansträngningar för att rädda Djalalis liv.

Kräv att Djalali omedelbart friges och får tillgång till vård. Visa Iran att Sverige ser på.