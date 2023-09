Insändare. ”Upprörande hur Swedbank bemöter sina kunder”

Logga in

Får en bank göra hur som helst? Får Swedbank i Täby Centrum göra vad som helst? Är det långsiktiga målet att inte ha ett centralt kontor för Täbys drygt 75 000 invånare? Att inte ha några fysiska kundkontakter? Sköta allt på telefon efter att ha börjat som nummer 178 i kön? Är det vad som blivit av ”folkets sparbank”?

Den nuvarande lokalen, som är rent allmänt hopplöst placerad för att vara centrumlokal åt en storbank, är troligen den minst handikappvänliga i Sverige. Jag är beredd att lämna läkarintyg på det.

Sedan kommer hur man bemöter sina kunder. Fortfarande upprörd ska jag ge mitt senaste exempel från i torsdags:

Ett problem uppkom hemma med mitt bank-id och en mycket hjälpsam supportdam nådd via klick i mobilen försökte hjälpa mig, fysiskt handikappad 90-åring, med hjälp av it- lösningar och mitt nationella it-kort. Det ska vara möjligt, men en bra bit in i lösningen klarade jag inte av att fotografera med läsplattan.

Vi enas om att jag nog enklast och säkrast uppsöker mitt närmaste Swedbankkontor, som just i dag har så kallat kvällsöppet, det vil säga till klockan 18 på bekostnad av förmiddagstimmarna. Detta öppethållande, som angivits av lokalkontoret, bekräftas av kundtjänsten.

Sagt och gjort, jag beställde färdtjänst på lämplig tid dit och måttade en lämplig hemresa med samma kommunala tjänst, som oftast fungerar med duktiga trevliga chaufförer.

Kom fram strax före klockan 17. Tog mig med fara för livet fram till målet, som skulle gjort mödan värd, inte färden. Men icke. Dörren var stängd. Under en lapp, där öppettiderna tydligt angavs, fanns en ytterligare, en tillfällig lapp, där man informerade alla som ringde eller knackade på att just den här veckan har vi ”kvällsöppet” på onsdag i stället för torsdag.

Den 19 i stället för den 20. Så dags!

Ganska fort blev vi några stycken som stod där och muttrade om att byta bank, och någon sade att hon dubbelkollat med Swedbanks kundservice för säkerhets skull.

Då tog jag mina kryckkäppar och linkade mot Södra garaget för att vänta på hemresefärdtjänsten – för trött för att orka vara ”riktigt förbannad” och med tilltagande värk i rygg och knän.

Då visar sig Sverige från sin allra bästa sida. En ung kvinna, också lurad av bankens kundservice, kommer fram till mig och frågar: ”Vill du ha skjuts hem ..?”